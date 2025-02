Documentaire

Près de Paris, Sébastien et Sandrine, éleveurs de dobermans, dénoncent la concurrence des pet-sitters non formés, souvent en dehors des normes légales. Des propriétaires rapportent des accidents liés à des gardes improvisées. Pendant ce temps, un entrepreneur toulousain innove avec une plateforme gratuite mettant en relation gardiens bénévoles et propriétaires, tout en générant des millions grâce aux abonnements et sponsors. Ce reportage explore les enjeux entre pratiques illégales, initiatives solidaires et formation professionnelle.