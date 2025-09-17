Face aux crocodiles, les maîtres des rivières, les gnous sont impuissants. Beaucoup sont piétinés ou se brisent les os...
N’y aura-t-il bientôt plus d’animaux dans les cirques itinérants ? Le gouvernement envisage de les interdire d’ici cinq ans....
Les animaux possèdent-ils un langage que nous ne comprenons pas ? S’agit-il simplement de trouver le dictionnaire adéquat, ou...
Dans les eaux de la mer de Cortés, au Mexique, la biologiste Diane Gendron se passionne pour l’étude de...
Cyril et son équipe de réalisateurs aident régulièrement les scientifiques à protéger les derniers poissons géants. Leur mission :...
Cet étalon expérimenté et très protecteur tente de défendre sa fille des assauts d’un jeune prétendant qui n’a qu’une...
Une fois que cette vipère a réussi à mordre sa proie, il ne lui reste plus qu’à la suivre...
Accusé à tort d’être à l’origine de la transmission du Covid-19, le pangolin est l’animal le plus braconné au...
Avec un million d’espèces connues, les insectes représentent le plus grand groupe du monde animal. On en trouve de...
Le nombre de sangliers, des animaux intelligents et dotés d’une grande capacité d’adaptation, ne cesse de croître dans les...
Ces nouveaux épisodes inédits abordent le monde étrange des « N.A.C », les nouveaux animaux de compagnie ou animaux...
Un bébé paresseux très mignon, une pieuvre sénile et des mantes religieuses.
Une équipe de spéléologues découvre des ossements de baleine dans une immense grotte de l’archipel de Patagonie chilienne, située...
Vous accueillez un nouvel Hamster à la maison ? Préparez à l’avance son installation afin qu’il ressente d’emblée toute...
Les requins souffrent d’une mauvaise réputation largement entretenue par le cinéma et les médias, mais sont-ils réellement aussi dangereux...
Trois facettes des capacités spectaculaires d’un champion de l’adaptation. Cet épisode montre pourquoi les papillons ont la maîtrise des...
La faune corse est particulièrement diversifiée et, grâce à une prise de conscience collective, elle est protégée, voire réintroduite....
En 1979, Laurie Marker quitte famille, amis et son pays, les Etats-Unis, pour venir en aide au guépard. Elle...
L’histoire incroyable d’un hôpital fondé en plein milieu du désert, à Dubaï, dans le but de soigner des faucons....
Shaabani Ali Hassan travaille comme guide dans la réserve de Jozani, à Zanzibar. Chaque jour, il accompagne les visiteurs...
