Documentaire

Plusieurs troupes de chimpanzés du Mali et du Sénégal ont quitté la forêt et se sont établis dans la savane. Dans ce milieu inhabituel pour leur espèce, ils ont appris à se reposer aux heures chaudes dans des grottes. Ils deviennent plus solidaires que leurs congénères de la forêt et fabriquent même des armes pour chasser. Jusqu’où ce processus d’adaptation à la savane les mènera-t-il ?

Un film de Jean-François Barthod, Frédéric Febvre

