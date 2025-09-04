Cette femelle doit chasser assez pour nourrir plusieurs estomacs, tout en faisant attention à la sécurité de ses petits.
Göran Ehlmé, un naturaliste et spécialiste de la plongée en eaux froides, est hanté par par le souvenir d’une...
Les 200 yeux de la coquille St Jacques scrutent les alentours. Le poisson-chat savoure le goût de sa proie...
À travers la voix d’un éléphant de près de 60 ans, ce documentaire retrace une vie marquée par l’enfance...
Au cœur des marais isolés de Guyane, des chercheurs révèlent une étonnante concentration de caïmans noirs. Entre découvertes scientifiques...
Pour asseoir sa domination, Sundari n’hésite pas à attaquer ses sœurs quand elles sont le plus vulnérables.
Le monde est un vaste terrain de jeu pour la plupart des animaux. Jouer constitue d’ailleurs une sérieuse part...
La vipère de Russell sait redoubler d’ingéniosité : mordre, puis relâcher pour mieux attraper sa proie.
Tanguy Dumortier part à la rencontre des membres de la communauté « Notre Jardin Extraordinaire » pour découvrir la faune...
A plus de 2 000 mètres d’altitude, les grenouilles rousses réapparaissent à la surface après avoir passé l’hiver dans...
Botswana, réserve de Moremi. Une meute de lycaons protège sa portée, un heureux présage pour cette espèce qui conjure...
À première vue, les manchots paraissent peu adaptés à leur environnement. Avec leur abdomen rond, leurs petites pattes boudinées...
Deux Français sur trois vivent en ville. Forêt de verre et de béton, prairies de macadam, couvercle de fumée...
Les gangs de babouins sont des groupes sociaux fascinants, généralement trouvés dans diverses régions d’Afrique et d’Arabie. Les babouins...
Tu nous côtoies au printemps et à l’été. Nous sommes gracieux et colorés. Sans cesse admirés pour la beauté...
Le caniche : compagnon merveilleux à l’intelligence vive et gaie, il est prêt à toutes les aventures champêtres, aquatiques...
Rencontres avec différents personnages qui sont directement en contact avec l’univers du loup : Gérard Ménatory, journaliste et écrivain,...
Unique et élégant, le guépard est cependant fragile, c’est le plus vulnérable des prédateurs de la savane. Son espèce...
Presque tous les mammifères d’Australie sont des marsupiaux. Isolées pendant plusieurs millions d’années, ces espèces uniques au monde n’ont...
Swipe right est une lapine naine de Hollande loutre noir. C’est l’un des lapins les plus petits parmi les...
Le pika, que l’on trouve en Asie et en Amérique du Nord, est un petit mammifère montagnard aux membres...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site