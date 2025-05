Documentaire

Bangkok, entre modernité et danger naturel : un environnement où le venin règne. Sous la surface trépidante de Bangkok, une menace insidieuse se cache. Serpents venimeux, scorpions et poissons mortels sont désormais des invités imprévus dans les foyers de la capitale thaïlandaise. Face à une urbanisation galopante et une déforestation ravageuse, de nombreuses espèces animales se réfugient dans la ville et y apportent leur venin, dont certains capables de tuer un éléphant en quelques heures.

Ce documentaire plonge dans cette jungle urbaine où les animaux venimeux ont trouvé leur nouveau territoire : les rues, les canalisations et les maisons. À travers l’histoire de Monsieur Sampo, chasseur de serpents et d’autres acteurs locaux, nous découvrons les efforts quotidiens pour éviter les attaques fatales, le rôle crucial de ces animaux dans l’écosystème, et les méthodes de traitement des morsures.

En Thaïlande, la lutte contre les morsures de serpent est un combat quotidien : chaque année, des milliers de cas sont enregistrés. Un reportage fascinant qui expose les défis d’une ville en pleine évolution où l’homme et la nature coexistent dans une dangereuse proximité.