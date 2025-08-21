Infographie | 4 infos insolites sur les tortues

Infographie

Les tortues sont des créatures fascinantes qui intriguent l’humanité depuis des siècles. Leur lenteur, leur carapace protectrice et leur longévité impressionnante en font des animaux emblématiques. Pourtant, derrière cette image familière, elles cachent des secrets étonnants que peu de gens connaissent. Certaines de leurs adaptations biologiques semblent même défier les lois de la nature.

Voici quatre faits insolites mais scientifiquement avérés qui révèlent toute l’originalité de ces reptiles.

Une respiration surprenante par le cloaque

En hiver, certaines tortues d’eau douce, comme la tortue peinte, doivent survivre sous la glace sans pouvoir remonter respirer. Pour y parvenir, elles utilisent un mécanisme étonnant : la respiration cloacale.

Leur cloaque, une cavité située à l’arrière du corps, est riche en vaisseaux sanguins et permet d’absorber directement l’oxygène dissous dans l’eau. Ce système ingénieux leur évite de suffoquer et leur permet de rester actives même dans des environnements où l’air est inaccessible.

Cette capacité unique illustre parfaitement l’extraordinaire adaptation de ces animaux à des conditions extrêmes.

Le sexe déterminé par la température

Chez de nombreuses espèces de tortues, ce n’est pas la génétique qui décide si un œuf donnera un mâle ou une femelle, mais la température d’incubation.

Lorsque les œufs sont exposés à une chaleur plus basse, ils produisent principalement des mâles, alors qu’une température plus élevée favorise la naissance de femelles. Ce phénomène, appelé détermination sexuelle dépendante de la température, joue un rôle crucial dans l’équilibre des populations.

Avec le réchauffement climatique, cette particularité devient même une menace pour certaines espèces, car des températures trop élevées pourraient conduire à un excès de femelles.

Des mois sans nourriture ni oxygène

Les tortues sont capables de survivre dans des conditions que la plupart des animaux ne pourraient supporter. Leur métabolisme particulièrement lent leur permet de jeûner pendant de longues périodes.

Certaines tortues géantes, comme celles des Galápagos, peuvent ainsi rester plusieurs mois, voire une année entière, sans se nourrir ni boire, en utilisant simplement les réserves stockées dans leur organisme.

D’autres, comme certaines tortues aquatiques, survivent même sans oxygène durant leur hibernation en eau glacée. Leur carapace joue alors un rôle clé, car elle leur permet de stocker et de neutraliser les acides produits par leur organisme privé d’air.

Des larmes chargées de sel

Lorsqu’elles sortent de l’océan, les tortues marines semblent parfois pleurer. Ce phénomène n’a pourtant rien d’émotionnel. En réalité, ces larmes sont produites par des glandes spécialisées situées près de leurs yeux, qui leur permettent d’évacuer l’excès de sel ingéré en buvant de l’eau de mer.

Ces sécrétions sont beaucoup plus concentrées en sel que l’eau océanique et sont vitales pour l’équilibre de leur organisme. Cette adaptation ingénieuse explique pourquoi les tortues marines peuvent vivre dans un environnement aussi salé sans en subir les conséquences physiologiques.