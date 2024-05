Documentaire



Vous ne verrez plus jamais Paris comme avant. « La plus belle ville du Monde » raconte le destin étonnant de ces êtres vivants qui arpentent les rues en quête de nourriture, d’amours et d’aventures pendant que les hommes travaillent, vivent et dorment. La réduction des pesticides a eu des conséquences sur la chaîne alimentaire.

Réalisé par Frédéric FOUGEA