La lionne est deux fois moins lourde que le zèbre mais elle est bien plus forte. Et surtout, elle n’est pas seule.
Les Tamarins vont-ils survivre face à une nouvelle menace ? Dans la forêt atlantique du Brésil, les Tamarins lions...
À l’occasion de la sortie au cinéma du film Cats, interrogeons Marion Ruffié, comportementaliste spécialiste du chat, sur l’éthologie...
La lionne Maya est à 2 semaines de mettre au monde ses lionceaux, mais elle est affamée. Elle se...
Les araignées peuvent-elles nous sauter dessus ? Devons-nous craindre les nids de frelons en forêt ? Arachnophobie, ophiophobie, apiphobie,...
Après avoir triomphé des prétendants, encore faut-il que le vainqueur parvienne à séduire sa future partenaire.
Les crocodiles ont la mâchoire la plus puissante du règne animal. Ils font ce qu’ils peuvent pour s’éviter mais...
L’humain n’a pas le monopole de l’intelligence, celle-ci est partout et plurielle. La chercheuse Emmanuelle Pouydebat remet en cause...
La plage de Yalimapo, dans l’ouest de la Guyane, est l’un des principaux sites mondiaux de ponte de la...
A l’extrême nord du Cameroun, dans le bassin du lac Tchad, la saison des pluies inonde la plaine de...
Même s’ils sont plus nombreux que les gorilles dans les Parcs de Loango et Moukalaba Doudou, les éléphants sont...
A Franceville au Gabon, Delphine Verrier partage son environnement avec près de 200 mandrills. Chaque jour, cette vétérinaire s’efforce...
Une crèche. Des boules dans les arbres. Des guirlandes. Une neige improbable. Voilà le décor naturel et inattendu de...
Yvonnick Le Pendu, participe à la formation de guides-naturalistes locaux dans le cadre d’un projet d’écotourisme au Niger. Il...
Les chats sont des prédateurs féroces, de redoutables machines à tuer. Mais ils sont aussi parmi les rares espèces...
Ce formidable géant d’origine tibétaine pourrait, par sa taille, être un grand bagarreur. Impressionnant de puissance et de souplesse,...
Le tilapia est un mets de choix pour ce lézard, mais il s’agit d’une proie difficile à avaler, ce...
Mémoire époustouflante, don de la stratégie, force herculéenne, mathématicienne, les fourmis ont un génie multiple. Comment perçoivent-elles le monde...
Voyez ce que vos yeux ne peuvent pas saisir : une caméra 4K à 1000 images/s révèle leurs proies...
Unique et élégant, le guépard est cependant fragile, c’est le plus vulnérable des prédateurs de la savane. Son espèce...
\r\nPlusieurs espèces animales sont dotées d’aptitudes extraordinaires qui leur permettent de prospérer. Cette série analyse en détail les clés...
