Documentaire Le papillon comète de Madagascar perdure sans pouvoir se nourrir Ce papillon ne vit qu’une semaine, il doit donc rapidement se reproduire pour assurer sa descendance.

Documentaire Pourquoi certains requins relâchent-ils leur proie après l’avoir mordue ? Les experts se demandent si les requins aiment le goût de la chair humaine et si cela influence leur...

Documentaire Une femelle guépard appelle désespérément ses petits Les lions n’hésitent pas à tuer les jeunes guépards, Nzuri doit rapidement mettre ses petits à l’abri.

Podcast L’ami des gibbons « C’était mon rêve de gamin » : passionné depuis l’enfance par la nature et les grands singes, « Chanee »...

Documentaire La mise-bas mouvementée d’une femelle suricate Ce n’est pas la première portée de Swift, mais la mise-bas est compliquée.

Documentaire Le pirarucu, un des rares poissons armés pour résister aux piranhas Le pirarucu tire son nom des langues tupi-guarani, « pira » veut dire « poisson », et « uruku...

Documentaire Nager sans protection aux côtés des requins Aliwal Shoal est l’un des plus beaux sites de plongée sous-marine au monde. C’est aussi l’un des premiers à...

Documentaire Pourquoi les éléphants de mer sont-ils les meilleurs plongeurs ? Chaque année, au printemps austral, les plages des îles Kerguelen accueillent plus de 100,000 animaux dont les plus grands...

Documentaire Tueurs nes, l’ours polaire \r

L’ours polaire est le plus gros prédateur terrestre. Il peut mesurer jusqu’à trois mètres et peser 500 kilos. Pourtant,...

Documentaire Sur les traces des dinosaures – Générations La survie de chaque génération de dinosaures tient à la rencontre de deux reptiles. La science révèle les secrets...

Documentaire Le Cerf Corse Savez-vous qu’il est encore possible de croiser un cerf au détour d’un sentier corse?…Pourtant le dernier grand cerf corse...

Documentaire Au pays du loup – Épisode 8 Le quotidien d’un loup gris est fait de périodes de repos, en solitaire ou en compagnie des siens, ainsi...

Documentaire La ferme des chats marsupiaux Petit carnivore aux faux airs de martre, le chat marsupial, qui a pratiquement disparu du continent australien, continue de...

Documentaire Le semnopithèque de Cat Ba, l’un des primates les plus rares au monde Le semnopithèque de Cat Ba, également connu sous le nom de langur de Cat Ba (Trachypithecus poliocephalus), est l’un...

Documentaire Ce mâle autruche est un vrai papa poule Même si ce sont des oiseaux, les autruches doivent couver leurs oeufs à même le sol. Chez cet imposant...

Documentaire Question de survie : bataille de prédateurs Crocs acérés, griffes affûtées, venin… découvrez les méthodes de défense des prédateurs les plus dangereux de la planète, chats...

Documentaire Un couple de loups de l’Himalaya vole le repas d’une panthère des neiges Cette panthère des neiges n’est pas assez forte pour transporter la carcasse du dzo qu’elle vient de tuer. Impuissante,...

Documentaire Les géantes de Yalimapo La plage de Yalimapo, dans l’ouest de la Guyane, est l’un des principaux sites mondiaux de ponte de la...

Documentaire Le royaume des dinosaures – 1/4 – Les gagnants de l’évolution La plupart des informations dont nous disposons sur les dinosaures sont erronées. Les récentes études révèlent qu’ils étaient plus...