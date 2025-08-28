Infographie | 4 faits insolites sur les chevaux

Infographie

Les chevaux fascinent depuis des millénaires, aussi bien par leur élégance que par leur puissance. Derrière leur silhouette majestueuse se cachent pourtant des détails surprenants que peu de gens connaissent. Ces animaux, qui accompagnent l’homme depuis la préhistoire, possèdent des particularités physiques et comportementales uniques.

Voici quatre faits insolites mais bien réels qui révèlent à quel point le cheval est un être hors du commun.

Ils dorment debout mais doivent se coucher pour rêver

Contrairement à la plupart des animaux, les chevaux ont la capacité étonnante de dormir debout.

Grâce à un mécanisme appelé appareil de soutien, leurs tendons et leurs ligaments se verrouillent et permettent au corps de rester stable sans effort. Ce système ingénieux leur offre un avantage énorme dans la nature : rester prêt à fuir rapidement en cas de danger, même lorsqu’ils se reposent.

Cependant, ce sommeil n’est pas toujours complet. Pour entrer dans une phase de sommeil paradoxal, celle où apparaissent les rêves, le cheval doit obligatoirement se coucher.

Ainsi, même si l’image du cheval endormi debout est vraie, elle ne représente qu’une partie de la réalité.

Des dents qui poussent toute leur vie

Un autre trait particulier des chevaux se trouve dans leur bouche. Contrairement à l’homme, dont les dents cessent de pousser après l’âge adulte, celles du cheval continuent de croître tout au long de sa vie. En moyenne, elles s’allongent de deux à trois millimètres par an.

C’est pour cette raison que ces animaux passent une grande partie de leur journée à mâcher de l’herbe ou du foin : cette mastication constante use naturellement leurs dents et évite qu’elles ne deviennent trop longues.

Les chevaux domestiques, qui n’ont pas toujours accès à une alimentation aussi abrasive que leurs ancêtres sauvages, doivent d’ailleurs régulièrement voir un dentiste équin pour maintenir une bonne santé bucco-dentaire.

Une vision presque panoramique

Le positionnement des yeux du cheval est lui aussi un atout remarquable. Placés sur les côtés de la tête, ils offrent un champ de vision de près de 350°.

Cette capacité leur permet de repérer un mouvement ou une menace sans avoir besoin de tourner la tête, un avantage crucial pour un animal qui reste avant tout une proie dans la nature.

Néanmoins, cette vision impressionnante a ses limites. Les chevaux ont deux zones aveugles : l’une juste devant leur museau, l’autre directement derrière leur arrière-train. C’est pour cette raison qu’il est toujours conseillé d’approcher un cheval par le côté et non par derrière, afin d’éviter de le surprendre.

Un cœur d’une puissance hors norme

Enfin, l’un des organes les plus fascinants du cheval reste son cœur. Celui-ci est non seulement robuste mais aussi immense : en moyenne, il pèse entre 4 et 5 kilos, ce qui correspond à une taille largement supérieure à celle d’un cœur humain.

Chez certains chevaux de course exceptionnels, il a même atteint des dimensions impressionnantes. Le plus célèbre exemple est celui du champion Phar Lap, dont le cœur pesait 6,3 kilos, un record qui reste gravé dans l’histoire de l’hippisme.

Ce cœur démesuré illustre à quel point le cheval est un athlète naturel. Sa capacité cardiovasculaire lui permet d’endurer des efforts prolongés et d’atteindre des vitesses impressionnantes, faisant de lui l’un des animaux les plus performants dans le règne animal.