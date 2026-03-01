Au Kenya, c’est Game of Thrones dans le nid.
La rencontre de l’Homme et du cheval remonte à la préhistoire, comme en témoignent les peintures rupestres de Lascaux....
Que savons-nous réellement du cochon, de la vache, de la chèvre ou de l’âne ? Quels aspects étonnants et...
Depuis environ 6 000 ans que le cheval a commencé à être domestiqué, son comportement reste encore souvent mal...
Comment la domination des dinosaures sur la planète Terre a-t-elle pris fin ?
Au temple Uluwatu de Bali en Indonésie, un gang de singes rackette les touristes.
L’allosaure est un prédateur implacable spécialiste de l’embuscade.
A Madagascar, les lémuriens ont un faible pour un venin psychotrope, celui d’un mille-pattes.
Les hommes ont toujours été fascinés par les abeilles pour les produits indispensables qu’elles leur procuraient, cire et miel,...
À chaque fois, c’est la même chose au parc de Yellowstone…
Ces cousins éloignés des dauphins ne seraient plus qu’une poignée, et c’est peut-être l’espèce la plus proche de l’extinction...
Il s’agit de la plus grande migration du monde en terme de biomasse. Afin d’échapper aux prédateurs, les animaux...
Le monde fascinant des serpents regorge de formes, de couleurs et de tailles étonnantes. Si certains reptiles rampants peuvent...
\r\n\r\nLes animaux terrestres et marins usent de techniques variées et parfois surprenantes pour se protéger des prédateurs ou attraper...
Donald Schultz est en Australie pour faire des prélèvements sur des créatures vénimeuses, le taïpan et le poisson pierre....
Dave Salmoni démontre comment l’encornet géant (ou calamar de Humboldt) chasse en groupe, fait preuve d’une ingéniosité étonnante et...
Une minuscule jeune mante religieuse vient de naître. Seule parmi des centaines d’autres qui en quelques jours vont envahir...
Ce bébé kangourou a bien grandi et est prêt à sortir de la poche de sa mère pour affronter...
Si les montagnes et les forêts du Japon abritent des ours, des mangoustes, des oiseaux, certains animaux sont liés...
Le pangolin, cet animal méconnu aux écailles impressionnantes, est malheureusement une cible privilégiée du braconnage. Son principal mécanisme de...
