Documentaire Il dresse un aigle pour chasser à sa place Ce chasseur a dressé un aigle pour faire le boulot à sa place.

Podcast Comment le corbeau a failli disparaître Jusqu’à environ 2018, plus d’un million de corneilles étaient tuées chaque année en Europe. Accusés, à raison, d’être des...

Documentaire Comment choisir son chaton Comment choisir un chaton en pleine forme ! Un documentaire de Solène Chavanne

Documentaire Ces phoques se battent pour… s’installer sur un rocher Chez les phoques, s’installer sur les meilleurs emplacements est une manière d’affirmer son statut et c’est donc un enjeu...

Documentaire Que faire contre les aboiements des chiens ? Dans l’immeuble de Sandra les aboiements de son chien dérangent les voisins. Sandra a décidé de réagir. Aujourd’hui, elle...

Documentaire Afrique du Sud – Contre le braconnage Les propriétaires de rhinocéros coupent leur corne et la remplacent par une corne en résine pour qu’ils ne soient...

Documentaire La harpie féroce, redoutable prédatrice aérienne La jeune harpie féroce attend, immobile, nichée au creux des branches d’un arbre gigantesque. Ses yeux perçants scrutent l’horizon,...

Documentaire Moustiques tigres : l’invasion Arrivé en France en 2004, le moustique tigre prolifère un peu partout, notamment à cause du réchauffement climatique. A...

Article Pipette anti-puces chat : pourquoi sont-elles indispensables ? Nos compagnons félins, que nous aimons et chérissons, se trouvent parfois aux prises avec une menace insidieuse et potentiellement...

Article Le redoutable piranha est-il vraiment un mangeur de chair ? Le piranha est souvent décrit comme un redoutable prédateur des eaux douces d’Amérique du Sud. Ce poisson carnivore a...

Documentaire Les fermes d’autrefois : les poules et les poussins La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...

Documentaire Quand le cerf devient prédateur : la catastrophe de l’invasion Aujourd’hui, les dégâts provoqués par les espèces envahissantes en Nouvelle-Calédonie sont dramatiques : cerfs, fourmis, chats, ravagent la biodiversité....

Documentaire Le cycle de la vie | Les derniers mondes sauvages (1/2) Un tour du monde à la découverte des derniers paradis sauvages, peuplés de fascinantes espèces parfois menacées : les hyènes du cratère...

Documentaire Le parc zoologique de Saint-Martin la plaine Depuis plus de 45 ans, l’Espace Zoologique de Saint-Martin-la-Plaine, dans la Loire, accueille de nombreux gorilles, tigres, lions et...

Documentaire À la rencontre des reines de la savane Tandis que les lionnes mènent leurs troupes d’une main de fer, elles sont confrontées aux meutes de hyènes, unies...

Documentaire Botswana : la marche des éléphants Accompagné par la majesté du désert du Kalahari et les vastes étendues du delta de l’Okavango, Olivier part à...

Documentaire Arches de Noé ou cages dorées : dans les coulisses des zoos Le zoo, c’est la sortie familiale par excellence. Un petit coin de nature « sauvage » reconstitué et livré à nos...