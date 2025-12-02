Beau et émouvant !
C’est un bon vieux brouteur des prairies marines.
Ce chasseur a dressé un aigle pour faire le boulot à sa place.
Jusqu’à environ 2018, plus d’un million de corneilles étaient tuées chaque année en Europe. Accusés, à raison, d’être des...
Comment choisir un chaton en pleine forme ! Un documentaire de Solène Chavanne
Chez les phoques, s’installer sur les meilleurs emplacements est une manière d’affirmer son statut et c’est donc un enjeu...
Dans l’immeuble de Sandra les aboiements de son chien dérangent les voisins. Sandra a décidé de réagir. Aujourd’hui, elle...
Les propriétaires de rhinocéros coupent leur corne et la remplacent par une corne en résine pour qu’ils ne soient...
La jeune harpie féroce attend, immobile, nichée au creux des branches d’un arbre gigantesque. Ses yeux perçants scrutent l’horizon,...
Arrivé en France en 2004, le moustique tigre prolifère un peu partout, notamment à cause du réchauffement climatique. A...
Nos compagnons félins, que nous aimons et chérissons, se trouvent parfois aux prises avec une menace insidieuse et potentiellement...
Le piranha est souvent décrit comme un redoutable prédateur des eaux douces d’Amérique du Sud. Ce poisson carnivore a...
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Aujourd’hui, les dégâts provoqués par les espèces envahissantes en Nouvelle-Calédonie sont dramatiques : cerfs, fourmis, chats, ravagent la biodiversité....
Un tour du monde à la découverte des derniers paradis sauvages, peuplés de fascinantes espèces parfois menacées : les hyènes du cratère...
Depuis plus de 45 ans, l’Espace Zoologique de Saint-Martin-la-Plaine, dans la Loire, accueille de nombreux gorilles, tigres, lions et...
Tandis que les lionnes mènent leurs troupes d’une main de fer, elles sont confrontées aux meutes de hyènes, unies...
Accompagné par la majesté du désert du Kalahari et les vastes étendues du delta de l’Okavango, Olivier part à...
Le zoo, c’est la sortie familiale par excellence. Un petit coin de nature « sauvage » reconstitué et livré à nos...
Au Sri Lanka, sur le site de , les ruines d’une forteresse édifiée par le roi Kasyapa au Vème...
