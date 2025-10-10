Et si la vie en communauté ne profitait pas à tout le monde ? Une équipe de recherche internationale tente de comprendre la dynamique sociale, au sein d’un groupe d’écureuils terrestre, qui va influencer la santé des individus.
Moment d’émotion avec Tommy et Philippe Gougler ! La rencontre avec un kiwi ! Il est si mignon et...
Les dinosaures sont partout, ils sont effrayants et pourtant les enfants les adorent et connaissent leurs noms par cœur....
Quand ils sont arrivés en Australie, les colons européens ont rapporté des animaux et plantes. En 200 ans, les...
Observer son compagnon à quatre pattes en train de dormir peut être une expérience fascinante. Les chiens, tout comme...
Des requins-baleines de 18 mètres sont devenus des attractions touristiques aux Philippines. L’activité a enrichi un village de pêcheurs,...
Les chiens sont souvent considérés comme les meilleurs amis de l’homme, et leur comportement est un sujet d’intérêt pour...
Les perroquets sont des créatures fascinantes, non seulement pour leur plumage coloré et leur intelligence, mais aussi pour leur...
L’animal est silencieux, on n’entend guère que le froissement des feuilles lorsque le guide devine sa présence, puis plus...
Il n’y avait pas de serpents aux Canaries jusqu’à ce que la couleuvre « lampropeltis californae » fasse son apparition il...
La prochaine fois que vous allez vous baigner dans la mer, vérifiez qu’il n’y a pas d’aileron dans le...
Pourquoi et comment étudie-t-on l’évolution des populations d’animaux ? Que révèlent les dernières recherches sur les menaces qui pèsent...
À Saint-Pétersbourg, l’ancien palais d’Hiver des tsars, devenu le musée de l’Ermitage, héberge de drôles de résidents : des...
Les animaux ont toujours fait partie des « outils » quotidiens des instituts de recherche médicale. Aujourd’hui, l’avancée des connaissances a...
Solène nous fait découvrir les coulisses d’un cirque Réalisateur : Solène Chavanne
C’est au royaume des oiseaux, au parc ornithologique de Marquenterre, dans la baie de la Somme, que Fred et...
Pour personnaliser l’odeur de son terrier, la chouette chevêche collectionne les excréments. Les bouses de bisons séchées lui permettent...
Il trouve la main d’oeuvre la moins chère du marché
Le dressage d’un chien d’arrêt révèle une alliance millénaire entre l’homme et l’animal. Des races prestigieuses comme le Setter,...
Selon les lois de la biologie, le guépard devrait déjà être déclaré espèce éteinte en raison de son taux...
Un bébé paresseux très mignon, une pieuvre sénile et des mantes religieuses.
