L’accouchement d’une maman écureuil au cœur d’un tronc d’arbre.
Le plus grand rival du grizzly, c’est lui-même.
Le puma est un félin particulièrement classe.
Au Sri Lanka, une petite espèce de félin a trouvé une proie inattendue.
L’appendicite est une pathologie emblématique de la médecine humaine, mais son existence chez nos compagnons à quatre pattes demeure...
Entre les soins quotidiens à la ferme et les sorties en traineaux, c’est 365 jours par an de fusion...
Dans une société qui, aujourd’hui, donne de plus en plus d’importance à l’aspect économique des choses, le Renard de...
En Nouvelle-Zélande, un perroquet unique au monde vit dans les sous-bois.
La civelle est devenue très menacée par la surpêche. Le braconnage, les clients asiatiques et les plats à base...
Scarlett chasse seule aujourd’hui, mais elle sait comment utiliser les indices d’Alex pour repérer les crabes qui lui ont...
Le chien est un animal pervers. Prenez Fripouille, petit beagle noir que sa maîtresse a sauvé de la SPA....
Le phénomène du vêtement pour chien se démocratise. Fini le caniche emmitouflé dans son petit manteau à carreau, la...
Les combats de kangourous sont très violents, et leurs particularités physiques sont de véritables atouts quand il s’agit de...
Chaque soir quand la nuit tombe sur nos forêts, toute une vie sauvage s’éveille. C’est le cas des sangliers,...
encontre avec ces amoureux des chats, qui nous racontent comment ils vivent avec leurs amis à quatre pattes.
Inoffensifs et difficiles à observer, les dugongs sont des créatures mystérieuses.Souvent qualifiés de disgracieux, de nombreux mythes et légendes...
L’exemple le plus manifeste d’intelligence animale est celui du corbeau de Nouvelle- Calédonie. Pour arriver à récupérer un bout...
En restant dans un grand groupe, les lièvres arctiques rendent la tâche ardue pour les loups, qui n’ont pas...
Cette île est mondialement connue pour les célèbres dragons de Komodo, des monstres à la terrible réputation, qui ont...
En Turquie, des ours bruns sont équipés de caméras colliers et dans les Alpes des caméras nocturnes fixées aux...
Malgré son armure d’épines, ce sympathique animal doit faire face à de nombreuses menaces. Et aujourd’hui, c’est l’homme son...
