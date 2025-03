Podcast

Longtemps considérés comme de simples compagnons ou outils, les animaux domestiques sont aujourd’hui perçus comme de véritables acteurs de notre histoire et de nos vies. Cette émission explore le lien unique entre humains et animaux, avec Dominique Autier-Dérian, vétérinaire et éthologue (Animaux de compagnie, Quae), et Éric Baratay, historien spécialiste des relations homme-animal

Les sujets abordés :

– Les animaux domestiques sont-ils des membres de la famille ?

– Comment ont-ils été intégrés dans nos vies et notre société ?

– Que sait-on aujourd’hui de leur ressenti et de leur bien-être ?

– La contagion émotionnelle entre humains et animaux

– Comment la science et l’histoire nous aident à mieux les comprendre