Documentaire Matamata, la tortue un peu moche mais incroyable La tortue Matamata est une espèce peu connue. Pourtant, c’est une redoutable chasseuse et elle est devenue experte dans...

Documentaire Tortue alligator : la machine de guerre La gigantesque tortue alligator a des allures préhistoriques et elle n’est pas tendre. Charognes, canards et même petits alligators...

Documentaire Le plus grand serpent du monde Ce python réticulé mesure près de 10 mètres de long. Il n’a pas mangé depuis un an. Aujourd’hui, il...

Documentaire Le requin-baleine est fort gourmand Le requin-baleine, le plus gros poisson du monde, peut avaler un millier de poissons en une bouchée. Et il...

Documentaire Un singe qui se prend pour un lion Le Tamarin-lion doré est tout petit et d’un roux flamboyant. À première vue, c’est donc une proie facile et...

Documentaire Plongée sans cage pour marquer des requins-tigres Cette nouvelle méthode de marquage ne nécessite pas de capturer le requin, ce qui affecte beaucoup moins son comportement.

Podcast Pourquoi le coq chante-t-il le matin ? Le coq chante le matin avant tout parce qu’il suit un rythme biologique profondément ancré en lui. Même sans...

Article A la rencontre de l’alsophis antiguae L’Alsophis antiguae, communément appelé couresse d’Antigua, est un serpent non venimeux appartenant à la famille des Colubridés. Endémique à...

Documentaire Rodéo: danse avec les chevaux Le rodéo à travers les yeux d’un cow boy français : Yvan Jayne, voilà un nom tout droit sorti...

Documentaire Le dromadaire : portrait du champion du désert Apparu en Amérique du Nord il y a 45 millions d’années, le dromadaire était depuis 2000 ans le symbole...

Documentaire Neptune Collonges : le champion de courses d’obstacles se reconvertit dans le dressage Si de nombreux chevaux de courses terminent leur carrière tranquillement au pré, certains propriétaires souhaitent leur offrir une seconde...

Documentaire Zèbre en danger : une course pour la vie – Botswana 250.000 zèbres accomplissent chaque année l’une des plus grandes migrations d’Afrique. Ce voyage sur plus de 280 kilomètres, depuis...

Documentaire Quatre ratonneaux découvrent le monde pour la première fois À peine quelques semaines après la naissance de sa portée, la mère de ces ratons a été tragiquement écrasée...

Documentaire La tortue marine survivra-t’elle ? Bora Bora, c’est la perle du Pacifique… Mais derrière la carte postale se cache aussi le plus gros trafic...

Conférence Le monde fascinant des araignées Au cours de cette rencontre, Christine est revenu sur le monde fascinant des araignées. Elle a évoqué leur biologie,...

Article Les raisons d’éviter les aliments crus pour nos amis à quatre pattes Donner à nos animaux de compagnie une alimentation équilibrée est essentiel pour assurer leur santé et leur bien-être. Une...

Documentaire Zoo de Cerza, au coeur du plus grand zoo de Normandie 1500 animaux, 150 espèces différentes, de vastes enclos… ici, c’est le bien être animal qui prime. Bienvenu au Cerza,...

Documentaire Macaques | Dynasties animales Au Maroc, les forêts de cèdres de l’Atlas sont le théâtre d’une lutte impitoyable pour le pouvoir. Suite au...

Documentaire L’école des bébés animaux : un nouveau-né chez les crocodiles Les oeufs de crocodiles placés dans la couveuse sont sur le point d’éclore : les petits doivent sortir seuls,...