Documentaire Quelle influence a la lune sur les requins ? La lune façonne notre environnement et influence la vie de millions d’animaux. Et pourtant, aucun lien n’a jamais été...

Documentaire Le léopard, prédateur menacé par l’Homme Le léopard chasse plus de 30 espèces différentes. Il devrait pouvoir proliférer, mais le braconnage l’en empêche.

Documentaire A la découverte du Requin Bouledogue Le requin bouledogue (Carcharhinus leucas), aussi appelé requin de Zambèze en Afrique et requin de Gange en Inde, est...

Documentaire La séduction est risquée chez les lucanes Ces coléoptères se comportent de manière étonnamment complexe quand il s’agit d’attirer et de courtiser de potentielles partenaires. Pour...

Documentaire Le poisson-loup, poisson des abysses Alors que d’autres migrent dans des régions chaudes chaque hiver, l’atypique poisson-loup reste dans l’obscurité des profondeurs. Images tirées...

Article Pourquoi les sardines sont-elles de plus en plus petites ? Au fil des dernières décennies, les chercheurs ont observé un phénomène intriguant : la réduction de taille des sardines....

Conférence Dauphin, qui es tu ? Le dauphin, majestueux habitant des mers, incarne à la fois la grâce aquatique et une intelligence rare dans le...

Conférence Le cheval, pour comprendre nos émotions Le cheval, majestueux et puissant, occupe une place unique dans l’univers des animaux domestiques. Avec sa grâce indéniable et...

Documentaire C’est pas sorcier – Les requins Tous les requins ne sont pas des monstres mangeurs d’hommes ! Sur 480 espèces répertoriées à travers le monde,...

Documentaire Sur la terre des dinosaures – Mort d’une dynastie Voici 65 millions d’années, le tyrannosaurus rex règne sur les plaines peuplées de monstres à bec ou à cornes....

Documentaire Le lapin, taillé pour survivre | Pas si bêtes ! À rebours des préjugés, une découverte en trois volets des incroyables capacités cognitives des animaux de la ferme. Avec...

Documentaire Caméra à la patte – Guépards, otaries et babouins En Namibie, Gordon Buchanan a équipé de caméras trois jeunes guépards pour découvrir comment ils apprennent à chasser. Gordon...

Conférence La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l’océan Pour les chercheurs, la coquille Saint-Jacques est une archive environnementale, une machine à remonter le temps. L’écologiste Laurent Chauvaud...

Documentaire Le paradoxe de la viande De la naissance jusqu’à la mort, la vie des animaux d’élevage est placée sous le sceau de la cruauté....

Documentaire En immersion avec un marcassin Chaque soir quand la nuit tombe sur nos forêts, toute une vie sauvage s’éveille. C’est le cas des sangliers,...

Documentaire 100 jours au zoo : dans les coulisses du PAL Dans l’Allier, le zoo du PAL est un monde à part. 800 animaux, 30 attractions… mais surtout 100 jours...

Documentaire Mystérieux monde marin : danse avec les poissons Explorez les fonds marins à la rencontre de leurs plus belles créatures en compagnie d’un champion du monde de...

Documentaire Prehistoric Dallas Du temps des tatous géants et des chats des cavernes, les eaux de la ville de Dallas étaient infestées...