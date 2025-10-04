Grâce à leurs années d’expérience, les Joubert sont capables de reconnaître 26 léopards différents à l’aide des traces qu’ils laissent.
En voulant attraper une femelle bharal, cette panthère des neiges s’élance malgré elle dans le vide.
La lune façonne notre environnement et influence la vie de millions d’animaux. Et pourtant, aucun lien n’a jamais été...
Le léopard chasse plus de 30 espèces différentes. Il devrait pouvoir proliférer, mais le braconnage l’en empêche.
Le requin bouledogue (Carcharhinus leucas), aussi appelé requin de Zambèze en Afrique et requin de Gange en Inde, est...
Ces coléoptères se comportent de manière étonnamment complexe quand il s’agit d’attirer et de courtiser de potentielles partenaires. Pour...
Alors que d’autres migrent dans des régions chaudes chaque hiver, l’atypique poisson-loup reste dans l’obscurité des profondeurs. Images tirées...
Au fil des dernières décennies, les chercheurs ont observé un phénomène intriguant : la réduction de taille des sardines....
Le dauphin, majestueux habitant des mers, incarne à la fois la grâce aquatique et une intelligence rare dans le...
Le cheval, majestueux et puissant, occupe une place unique dans l’univers des animaux domestiques. Avec sa grâce indéniable et...
Tous les requins ne sont pas des monstres mangeurs d’hommes ! Sur 480 espèces répertoriées à travers le monde,...
Voici 65 millions d’années, le tyrannosaurus rex règne sur les plaines peuplées de monstres à bec ou à cornes....
À rebours des préjugés, une découverte en trois volets des incroyables capacités cognitives des animaux de la ferme. Avec...
En Namibie, Gordon Buchanan a équipé de caméras trois jeunes guépards pour découvrir comment ils apprennent à chasser. Gordon...
Pour les chercheurs, la coquille Saint-Jacques est une archive environnementale, une machine à remonter le temps. L’écologiste Laurent Chauvaud...
De la naissance jusqu’à la mort, la vie des animaux d’élevage est placée sous le sceau de la cruauté....
Chaque soir quand la nuit tombe sur nos forêts, toute une vie sauvage s’éveille. C’est le cas des sangliers,...
Dans l’Allier, le zoo du PAL est un monde à part. 800 animaux, 30 attractions… mais surtout 100 jours...
Explorez les fonds marins à la rencontre de leurs plus belles créatures en compagnie d’un champion du monde de...
Du temps des tatous géants et des chats des cavernes, les eaux de la ville de Dallas étaient infestées...
Dans les eaux côtières où les fonds marins se font plus clairs et moins profonds, un drame silencieux se...
