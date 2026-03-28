Naar Panchami est la fête du serpent, le serpent sur lequel se serait appuyé Vishnou, sans se faire mordre,...
Prise au piège par la progression des terres cultivées ou offertes au bétail, une population de jaguars voit sa...
Au coeur de l’Afrique du Sud à la frontière du Parc National Kruger, la réserve privée de Tshukudu n’a...
Avec moins de 200 de ces rapaces à l’état sauvage, chaque rencontre avec un condor de Californie est exceptionnelle.
Les lionceaux font leur premier repas copieux avec leur mère.
Le jaguar, ce félin majestueux qui règne sur les forêts d’Amérique, est souvent considéré comme l’un des plus puissants...
Ce jeune primate a tenté de renverser la hiérarchie, sans succès. Il cherche maintenant un moyen de restaurer la...
Cet oiseau géant n’hésite pas à faire quelque chose de terrible pour assurer la survie de sa progéniture.
Chaque année au printemps, les bisons du parc national de Yellowstone, dans le Montana, entament leur migration. Ce périple...
L’auteur britannique Richard Peirce part enquêter sur l’élevage de lions en Afrique du Sud, afin de récupérer leurs os...
Une passionnante excursion dans la réserve de biosphère de Berezinsky, en Biélorussie, où cohabitent d’imposants prédateurs : l’ours, le...
Le chien du Saint-Bernard est doux, comédien et très têtu. Attention : ce n’est pas une peluche. Il est...
Pythons et crocodiles peuvent-ils vraiment atteindre des dimensions cauchemardesques ? Représentent-ils une menace pour l’homme ? Le python birman...
La puissance d’un roi se mesure à sa troupe et à ses trois piliers : une solide coalition, la...
En Thaïlande, les animaux sauvages vivent en harmonie avec les hommes. Beaucoup d’entre eux font même l’objet de cultes...
Vidéo conférence sur les félins, du tigre au chat domestique, en passant par le lynx…morphologie, comportement, habitat, disparition…apprenez tous...
Unique et élégant, le guépard est cependant fragile, c’est le plus vulnérable des prédateurs de la savane. Son espèce...
Le furet, ce petit mustélidé au regard malicieux et au corps gracile, occupe une place singulière dans le cœur...
Mossel Bay est l’un des endroits privilégiés des grands requins blancs de la région, connus pour leurs spectaculaires attaques...
Il y a très longtemps, les ancêtres des Mnongs, ethnie des Hauts Plateaux du Vietnam, inventèrent une technique de...
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