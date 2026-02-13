Avec toutes ses nageoires et son squelette si spécial, le cœlacanthe est un gros poisson des profondeurs à la...
Ces vagues de l’Atlantique sont les plus grosses du monde, mais de jeunes mouettes bravent la tourmente pour trouver...
Des éléphants pillards, effrontés, sans scrupules viennent chaque matin dévaster des plantations dont dépend la survie de paysans d’Asie...
La mygale Goliath, également connue sous le nom scientifique de Theraphosa blondi, est l’une des créatures les plus impressionnantes...
Comme pour nous, le comportement des animaux évolue en fonction des époques et des circonstances, ce qui leur donne...
L’ours à lunettes est un mystérieux habitant de la cordillère des Andes.
Un baleineau gris attaqué par un groupe d’orques est sauvé de justesse par des baleines d’une autre espèce.
Il existe environ 40 000 espèces d’araignées différentes dans le monde. Ces merveilles de la nature nous étonnent par...
Des millions de crabes rouges de l’île Christmas, au nord-ouest de l’Australie, migrent chaque année vers la mer pour...
Les lois anti-braconnage portent leurs fruits au Kenya où le nombre d’éléphants a augmenté. Ce qui n’est pas sans...
Dans un environnement différent, les gazelles Dorcas partagent leur territoire avec renards, lapins, reptiles et plus de 100 espèces...
Un crustacé vorace met en péril les écosystèmes de l’Adriatique. En deux ans, le crabe bleu a colonisé les...
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
En Arizona, un lion et une femelle coyote ont tissé des liens bien particuliers.
Une ménagerie aquatique qui se donne en spectacle 4 fois par jour. Pour rester attractif, les spectacles doivent changer...
Cette soigneuse était confrontée à un hippopotame particulièrement énergique, elle le met donc progressivement au contact de ses congénères...
Des lions en Inde ! L’affirmation peut surprendre. pourtant une population d’environ 300 lions survit dans la réserve de...
La découverte du biologiste marin Ryan Daly est inattendue car les requins-bouledogues sont très discrets et mystérieux.
\r\nRetour au Dino Lab, un mystérieux laboratoire où des savants sont parvenus à faire revivre les dinosaures, disparus depuis...
Dans l’hémisphère sud, à des milliers de kilomètres de la métropole, la Réunion et ses richesses spectaculaires sont le...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site