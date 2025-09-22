Dans la ferme de Colombie Britannique qu’il a transformée en véritable arche de Noé, Gordon Blankstein a une mission...
Afrique : quel avenir pour les éléphants face à l’homme ? Ce documentaire nous plonge au cœur de la...
Adopter un chat est une aventure remplie de tendresse, mais aussi de responsabilités. Pour que cette expérience se déroule...
Dans les hauteurs du Népal, les bergers élèvent le yack pour son lait, sa viande et sa laine. Des...
Les springboks sont rapides et agiles, mais quand on est pourchassé par un guépard, ce n’est pas toujours suffisant.
Les fortes marées sont propices à la pêche massive de la civelle. Cet alvin, surnommé l’or blanc de la...
Les hamsters font partie des rongeurs les plus populaires en tant qu’animaux de compagnie. Leur petite taille, leur comportement...
Ce félin a des pattes particulièrement grandes pour sa taille. Un seul coup à la tête pourrait suffire pour...
À chaque respiration, elles perdent davantage d’eau et risquent leur vie. Il ne leur reste qu’une solution, tenter de...
L’histoire de l’homme et de la faune d’Afrique remonte à plus de 2 000 ans. Il y a eu...
Les arachnides forment une vaste classe d’arthropodes qui inclut des créatures bien connues comme les araignées, les acariens, mais...
Un régime de travail réellement humain est un mode d’organisation du travail qui respecte pleinement la dignité, les besoins...
On recense, chaque année dans le monde, entre 60 et 80 attaques de requins. Ces attaques sont-elles de plus...
Les carcajous ne se contentent pas de survivre dans l’environnement hostile de l’Alaska, ils prospèrent grâce à lui. Images...
C’est le retour en France du grand méchant loup ! Méthodiquement éradiqué au cours du 19e siècle, il n’acquière...
Caresser un chat peut sembler un geste simple, mais il s’agit en réalité d’une interaction délicate qui nécessite une...
Lors d’une expédition dans les forêts du nord de Sumatra, l’un des plus grands spécialistes des primates, David Delatorre,...
Depuis des temps immémoriaux, les rats ont suscité des sentiments de peur et de dégoût parmi les humains. Pourtant,...
Le serpent tigre (Notechis scutatus) est l’un des reptiles les plus redoutables de l’Australie. Ce serpent, célèbre pour son...
Aux quatre coins du monde, des chercheurs mobilisent des technologies de pointe pour recréer des espèces disparues ou promises...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site