D’un coup de bec dans les branchies, ce héron mesurant entre 1,25 et 1,55m de haut peut tuer instantanément un poisson. Commence alors une autre bataille, pour conserver son précieux butin.
Les fourmis sont une des réussites les plus spectaculaires du monde animal. Avec près de 11.000 espèces recensées à...
La vipère du Gabon peut peser jusqu’à 8 kilos. Le venin qu’elle relâche en une morsure est assez puissant...
Pour survivre sous la surface gelée du lac Baïkal, le phoque de Sibérie doit être capable d’explorer les environs...
Les sols jouent un rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes. En effet ils sont en permanence ingérés, digérés...
Legadema se met sur la piste d’un babouin, un de ses ennemis jurés. Elle arrive à l’attraper, mais tout...
Après 6 mois sans pluie, ce marigot est le seul point d’eau terrestre des environs. Tous les animaux s’y...
Du chant envoûtant des baleines aux puissants cliquetis des cachalots, les cétacés déploient une étonnante palette de sons pour...
Dans la Cienaga de Zapata, plus connue sous le nom de « Baie des Cochons », une espèce caractéristique...
Le comportement de figures emblématiques de la savane comme l’éléphant, le rhinocéros, le lion ou la girafe est analysé...
Sur la côte nord de la France, là où la Manche rencontre la mer du Nord, se déploie un...
Un grand requin blanc a été repéré dans la baie de Fish Hook et la plage a été fermée....
Nos campagnes pullulent de prédateurs de toutes sortes
C’est l’histoire d’une rencontre improbable entre deux aigles pêcheurs : celle de Roï, dernier aigle pêcheur de France en liberté,...
Le frelon asiatique (Vespa velutina) a été introduit en France avant 2004. La rapide expansion de ce prédateur d’abeilles...
Une légende indonésienne raconte que les singes peuvent parler mais qu’ils préfèrent se taire. Les animaux parlent-ils des langues...
Ce petit isolé est une occasion en or pour la lionne, mais cela fait plusieurs fois que ses proies...
Dans l'Océan Atlantique, un curieux poisson est presque incapable de nager.
Au Kirghizistan, dans la chaîne du Tian Shan, vit Hassan Bai’ake, un des derniers aigliers d’Asie Centrale. À 62...
L’humain n’a pas le monopole de l’intelligence, celle-ci est partout et plurielle. La chercheuse Emmanuelle Pouydebat remet en cause...
De nombreux animaux, parfois des plus étonnants, sont considérés comme des dieux vivants en Inde. Symbole par excellence de...
