Documentaire

En deux volets, une immersion fascinante au royaume des fourmis, entre luttes de pouvoir et coopération. Ce premier volet suit la construction du nid par les ouvrières et dévoile leurs techniques de chasse ou de protection des larves. Nourri par quatre années d’observation et de recherche, ce documentaire en deux parties révèle une foule de détails saisissants sur l’organisation sociale de plusieurs espèces de fourmis. Ce premier volet suit la construction du nid par les ouvrières et dévoile leurs techniques de chasse ou de protection des larves. Les Polyergus samurai recourent à des armes chimiques et des feintes hormonales pour permettre à leur reine de s’installer chez les Formica japonica et d’y faire élever ses petits. De leur côté, les Formica sanguinea et les Camponotus japonicus attaquent les nids rivaux pour kidnapper les larves, qui deviendront leurs esclaves. Les oiseaux, quant à eux, débarrassent leur plumage des parasites grâce aux fourmis Solenopsis invicta, qui sécrètent de l’acide formique. Documentaire de Kyu Seob Kim.