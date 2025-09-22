Afrique : quel avenir pour les éléphants face à l’homme ? Ce documentaire nous plonge au cœur de la réalité des éléphants d’Afrique, entre traditions de chasse, trafic d’ivoire et pressions humaines grandissantes. Des migrations saisonnières aux conflits avec les fermiers, leur survie dépend désormais de l’homme. Au fil des séquences, on découvre leur intelligence, leur mémoire, leur rapport à la mort, mais aussi les tensions qui naissent autour de l’eau et des terres cultivées. Parcs nationaux, écotourisme et projets de réintroduction offrent des pistes d’avenir, mais la question demeure : les éléphants trouveront-ils encore leur place face aux activités humaines ?
Réalisateur : Alain Degré