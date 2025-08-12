Ils sont nommés chats libres, chats errants, ou encore chats sauvages. On les retrouve dans les rues de nos...
Des chevaux bichonnés comme des champions
Fidel travaille pour la réserve d’oiseaux de Los Indios, située sur l’île de la Juventud, au sud ouest de...
En Équateur, la forêt amazonienne renferme une multitude d’espèces animales et végétales. Traversée par des affluents de l’Amazone, elle...
Isolée sur un éperon rocheux au large de l’océan antarctique, la forêt tasmane abrite quelques unes des espèces végétales...
Depuis des siècles, l’être humain a considéré l’intelligence comme un privilège exclusif de son espèce, un signe distinctif qui...
Si les animaux ne parlent pas, ils ne sont pas pour autant muets. Ils ont développés des langages, parfois...
Si certains animaux peuvent se dorer la pilule au soleil ou batifoler dans la nature, d’autres au contraire doivent...
Un gorgosaure est confronté à un troupeau de troodons.
Les petits commencent à découvrir le monde qui les entoure, mais ils restent très vulnérables, surtout quand leur mère...
Ce petit isolé est une occasion en or pour la lionne, mais cela fait plusieurs fois que ses proies...
Quels sont les mythes, et les réalités, à propos des chauves-souris ? Accusées de nombreux maux, les chiroptères nous...
La baleine bleue, majestueuse géante des océans, incarne à elle seule la démesure du monde marin. Avec une longueur...
L’image populaire du poisson rouge est celle d’une créature simple, incapable de retenir une information plus de trois secondes....
Un tigre repère une carcasse qui appartient à sa mère. Il y a assez de viande pour les nourrir...
Menacé d’extinction en Asie, le python molure, devenu le fléau du parc national des Everglades en Floride, perturbe son...
\r\nGrâce à des techniques d’accélérés spécialement développées pour le film, nous plongeons dans des contrées méconnues de l’océan. C’est...
Après avoir été chassé aux Etats-Unis au point d’avoir été exterminé, le loup refait progressivement son apparition. Cet incroyable...
Thomas Doniol-Valcroze et une équipe de chercheurs du ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière s’apprêtent...
La Comex a été pionnière dans la plongée profonde industrielle après avoir développé toute la physiologie hyperbare nécessaire à...
