Documentaire

Kilo est un Dourou. Il vit à Taboun, un petit village d’une centaine d’habitants, perdu au milieu de la grande savane du nord du Cameroun. Cette année un feu de brousse a détruit une bonne partie des champs de coton de Kilo et Gibi, son fils aîné de onze ans, rentre dans la classe où la simple ardoise et la craie doivent être remplacées par des livres et des cahiers. Pour Kilo le seul moyen de faire face à cette grosse dépense est d’aller capturer un python et de vendre sa peau. Mais le Grand Serpent, c’est le diable. Il faut beaucoup de courage et de magie pour oser l’affronter ! Un documentaire de Jérôme SEGUR.