Documentaire Toute la famille se réunit pour la naissance de ce petit cachalot ! Un petit cachalot vient au monde. C’est un événement aussi rare qu’émouvant. Tout le clan l’accueille et prend soin...

Documentaire Tortues marines : une reproduction perturbée par le réchauffement climatique ? Ce film tente de résoudre le mystère de l’existence de ces hybrides. Pourquoi des tortues choisissent-elles de s’accoupler avec...

Documentaire Le bison : le plus ancien animal du monde ? Les bisons sont les plus gros animaux d’Europe, les plus anciens et parmi les plus sauvages. Ces géants vivent...

Documentaire Quand les chevaux deviennent des stars : l’univers du salon du cheval Un monde de passion, de chevaux d’exception et de spectacle éblouissant. Bienvenue au Salon du Cheval de Paris, l’un...

Documentaire 100 jours au zoo : dans les coulisses du PAL Dans l’Allier, le zoo du PAL est un monde à part. 800 animaux, 30 attractions… mais surtout 100 jours...

Conférence Le bien-être animal Pour la 8e année consécutive, La Coopération Agricole organise une conférence dédiée au bien-être des animaux d’élevage, cette année...

Conférence La possession de l’animal de compagnie La France compte 63 millions d’animaux de compagnie ce qui la met au 1er rang des pays européens qui...

Conférence Flash back: la Terre avant les dinosaures Il y a 250 millions d’années, la Terre était peuplée d’animaux formidables, qui nous semblent tout droit sortis d’un...

Documentaire Félins : caracal VS pintade Dans les vastes étendues sauvages de l’Afrique, une danse constante de prédateurs et de proies se déroule, chaque espèce...

Documentaire Au coeur d’un zoo en hiver Le parc animalier d’Auvergne, en plein coeur du massif central, abrite des animaux pas forcément habitués aux températures hivernales....

Documentaire Costa Rica : sanctuaire ultime de la biodiversité Le Costa Rica est l’un des plus beaux sanctuaires de la biodiversité mondiale. Ce petit pays héberge 5% des...

Article Les caribous, créatures majestueuses L’exploration du monde des caribous nous invite à découvrir l’un des animaux les plus fascinants des régions arctiques et...

Documentaire Au pays du loup – Épisode 3 Suivre l’orignal et le castor pour trouver le loup gris… En septembre, Gisèle apprend à connaître deux loups adultes...

Documentaire Les Bonobos sont très (très) libérés sexuellement Ils ressemblent comme deux gouttes d’eau aux chimpanzés et pourtant les Bonobos ont un comportement complètement différents de leurs...

Documentaire Malin comme une pie Considérées comme des voleuses, les pies se caractérisent par leur intelligence et leurs capacités sociales. Elles s’entraident ainsi pour élever...

Documentaire Trois espèces de prédateurs se battent pour une seule proie Les guépards sont des chasseurs de l’ombre, utilisant leur morsure pour réduire au silence les antilopes. Une fois que...

Documentaire Planète Terre – Les îles Les îles les plus reculées offrent un sanctuaire aux créatures les plus étranges et les plus rares. Le paresseux...

Documentaire L’arme fatale du dragon de Komodo Si le buffle est bien plus grand et plus rapide que le dragon de Komodo, une seule morsure peut...

Article Avez-vous déjà entendu parler de l’antilocapre ? Si vous n’avez jamais entendu parler de cet animal, vous n’êtes pas seul. Pourtant, l’antilocapre est un véritable trésor...