Luttes de pouvoir sans merci dans ce groupe de lions.
Les lions n’ont pas toujours le dessus sur leurs proies…
La louve, incapable de chasser, est contrainte de s’en remettre à son ennemi pour trouver de quoi manger.
Isolés sur une île des Caraïbes, 500 macaques se sont organisés socialement pour vivre ensemble. Ils vivent dans une...
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage L’epidexipteryx est un dinosaure plutôt spécial.
Promesse de guérison, de pouvoir ou de chance, la consommation d’animaux sauvages et protégés entre dans nombre de rituels...
Connaissez-vous cet animal hors du commun ?
Les serpents sont souvent associés à de grandes créatures sinueuses glissant sur le sol ou grimpant dans les arbres....
D’après la dernière enquête de la Facco réalisée en 2024, la France compte 16,6 millions de chats domestiques, et...
Connaissez-vous les Alpes d’Allgäu, entre l’Allemagne et l’Autriche ? C’est là, dans ce coin de nature, que vivent vaches,...
Sandra Bessudo affronte les requins… et les pêcheurs mécontents de Colombie ! Chargée de la protection du sanctuaire marin...
Le dingo a été importé en Australie par des aborigènes, il y a environ 3 500 ans, et il...
Aux Bahamas, Cristina Zenato a noué une relation particulière avec un requin.
Dans la source chaude, à la bien.
1994, année noire pour le Brésil. On dénombre 10 attaques de requins sur des baigneurs ou des surfeurs, 3...
Comme beaucoup de plongeurs, Vincent est tombé sous le charme … d’un squale ! Pour cela il n’a pas...
Au travers de superbes images, les pérégrinations au fil des saisons d’un clan de renards roux du massif italien du Grand...
Chaque mission sur les îles éparses est une véritable course contre la montre pour Jérôme Bourjea chercheur à l’Ifremer....
Dans l’océan, ce sont les paisibles titans de l’Atlantique. Nous allons les observer dans le cadre magnifique de Madère....
Sur les bords du lac Manchar, un peuple pêcheur se passionne depuis plus de 5 000 ans pour les...
De la famille des Ardéidés, l’aigrette garzette est un oiseau au physique surprenant. Cet oiseau dispose d’une taille moyenne...
