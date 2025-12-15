Des lionnes chassent et tuent une girafe dans la savane.
Un reptile particulièrement bizarre…
Deux femmes consacrent leur vie à sauver orangs-outans et gorilles menacés. Au cœur des forêts de Bornéo et de...
Et forcément, c’est à cause de l’homme.
La quête des geysers dans le parc de Yellowstone.
Alors que les jours raccourcissent et que le thermomètre chute drastiquement, la nature semble s’endormir sous un manteau de...
C’est très mignon.
En Afrique du Sud, les mille-pattes draguent à leur manière.
Étonnante mutation entre l’animal et le végétal, le cordyceps sinensis est la combinaison unique d’une chenille et d’un champignon...
rnAu programme de ce deuxième volet, l’on s’attarde sur la famille des ptilonorhynchidés, des oiseaux paradisiers qui vivent sur...
Unique et élégant, le guépard est cependant fragile, c’est le plus vulnérable des prédateurs de la savane. Son espèce...
Que savons nous réellement de la vache, de la chèvre ou de l’âne ? Quels aspects étonnants et inattendus...
Chaque année, à la même date, ces éléphants reviennent devant la maison d’un homme qui les a particulièrement marqués....
Les moustiques, souvent perçus comme de simples nuisances estivales, jouent un rôle crucial dans notre écosystème. Bien que leur...
Les castors et les mouettes figurent parmi les quelque 200 espèces animales qui ont élu domicile au coeur de Berlin,...
La stratégie est bien connue. Pour ne pas s’embarrasser de couver et de nourrir sa descendance, la femelle du...
Gabin, un chien de cinq ans qui vient de perdre sa maîtresse, se retrouve dans un refuge où il...
« Si tu rencontres l’oiseau, montre-lui délicatement que tu connais, aimes et comprends son pays, – alors il te confiera...
Mal aimée, pourchassée, écrasée, aspirée, la vie de l’araignée n’est pas toujours aisée dans nos habitations, prenons le temps...
Pour savoir quelle stratégie mettre en place, les experts doivent d’abord identifier l’espèce du reptile. Une erreur pourrait leur...
Contrairement à certains mollusques marins réputés pour leur agilité et leur capacité à naviguer rapidement dans leur environnement aquatique,...
