Documentaire Ce dinosaure faisait la taille d’une navette spatiale Le titanosaure fait partie du groupe des dinosaures sauropodes, comme le diplodocus, mais dans sa version… géante ! Il...

Documentaire Voici le plus petit ours du monde (avec un gros cerveau !) L’ours malais est bien plus petit que ses cousins. De ce fait, par instinct de survie, il a dû...

Documentaire Le spinosaure était encore plus féroce que le T-Rex Pendant des années, on a pensé que le tyrannosaure était le dinosaure carnivore le plus féroce de tous. Mais...

Conférence Félins d’Amérique latine et retour d’expérience Une conférence pour vous présenter les différents félins d’Amérique latine, des anecdotes, des faits d’écologie, leurs caractéristiques physiques, physiologiques,...

Documentaire Wendy, une vie dédiée à sauver les animaux maltraités Wendy est la directrice du refuge la Bouche qui rit, le premier refuge pour animaux de rente de Suisse...

Documentaire L’empoisonnement des animaux peut exterminer une espèce Dans les Balkans, de nombreux animaux sauvages ont été réintroduits : vautours, cervidés, chevaux sauvages et loups. Chaque espèce...

Documentaire Le chant invisible des profondeurs Dans le silence de la mer émerge un chant, celui du monde sauvage, qui utilise le son pour communiquer...

Documentaire Adorable : les plus petits éléphants du monde Au fil de leur évolution sur l’île de Bornéo, ces éléphants sont devenus les plus petits du monde.

Documentaire Les paradisiers de la Nouvelle-Guinée (2/2) rnAu programme de ce deuxième volet, l’on s’attarde sur la famille des ptilonorhynchidés, des oiseaux paradisiers qui vivent sur...

Documentaire La montagne, terrain de survie impitoyable Au cœur des Alpes françaises, le Mont Blanc règne en maître sur un écosystème où seuls les plus résistants...

Documentaire Le léopard, prédateur menacé par l’Homme Le léopard chasse plus de 30 espèces différentes. Il devrait pouvoir proliférer, mais le braconnage l’en empêche.

Conférence T. rex superstar Le tyrannosaure, ou Tyrannosaurus rex, est sans doute l’un des dinosaures les plus emblématiques ayant jamais existé. Ce prédateur...

Documentaire Le serpent se sert de sa langue pour… sentir Lorsqu’ils chassent, l’arme secrète des serpents est leur organe de Jacobson, qui sert à analyser les informations transmises par...

Documentaire Le signe du cheval – Les andalous et l’arène Dans les marais du sud de l’Andalousie croissent et paîssent des chevaux d’élite, dont le sang-froid et l’adresse font...

Documentaire Le chaton Redécouvrez le chat, devenu au fil du temps l’un des meilleurs amis de l’Homme. Hier sauvage ou mythifié, aujourd’hui...

Documentaire L’incroyable léopard des neiges Le léopard des neiges… C’est une de ces créatures mystérieuses et mythiques, un félin si rarement observé qu’on connaît...

Documentaire L’école des bébés animaux : la famille wapiti s’agrandit Un bébé wapiti vient de naître. Dans la nature, les mères cachent leur nouveau-né dans les fourrés ou les...

Documentaire Urgences Vétérinaires : jusqu’où on va pour les soigner En France, un foyer sur deux possède un animal de compagnie. Pour soigner ce qu’ils considèrent bien souvent comme...