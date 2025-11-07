Denis, un guide Canadien nous raconte sa passion et son lien particulier avec les ours et surtout avec un ours… Dancer. Ses grandes bêtes au pelage épais peuvent parfois s’attacher à un humain, comme le prouve son histoire.
Le titanosaure fait partie du groupe des dinosaures sauropodes, comme le diplodocus, mais dans sa version… géante ! Il...
L’ours malais est bien plus petit que ses cousins. De ce fait, par instinct de survie, il a dû...
Pendant des années, on a pensé que le tyrannosaure était le dinosaure carnivore le plus féroce de tous. Mais...
Une conférence pour vous présenter les différents félins d’Amérique latine, des anecdotes, des faits d’écologie, leurs caractéristiques physiques, physiologiques,...
Wendy est la directrice du refuge la Bouche qui rit, le premier refuge pour animaux de rente de Suisse...
Dans les Balkans, de nombreux animaux sauvages ont été réintroduits : vautours, cervidés, chevaux sauvages et loups. Chaque espèce...
Dans le silence de la mer émerge un chant, celui du monde sauvage, qui utilise le son pour communiquer...
Au fil de leur évolution sur l’île de Bornéo, ces éléphants sont devenus les plus petits du monde.
rnAu programme de ce deuxième volet, l’on s’attarde sur la famille des ptilonorhynchidés, des oiseaux paradisiers qui vivent sur...
Au cœur des Alpes françaises, le Mont Blanc règne en maître sur un écosystème où seuls les plus résistants...
Le léopard chasse plus de 30 espèces différentes. Il devrait pouvoir proliférer, mais le braconnage l’en empêche.
Le tyrannosaure, ou Tyrannosaurus rex, est sans doute l’un des dinosaures les plus emblématiques ayant jamais existé. Ce prédateur...
Lorsqu’ils chassent, l’arme secrète des serpents est leur organe de Jacobson, qui sert à analyser les informations transmises par...
Dans les marais du sud de l’Andalousie croissent et paîssent des chevaux d’élite, dont le sang-froid et l’adresse font...
Redécouvrez le chat, devenu au fil du temps l’un des meilleurs amis de l’Homme. Hier sauvage ou mythifié, aujourd’hui...
Le léopard des neiges… C’est une de ces créatures mystérieuses et mythiques, un félin si rarement observé qu’on connaît...
Un bébé wapiti vient de naître. Dans la nature, les mères cachent leur nouveau-né dans les fourrés ou les...
En France, un foyer sur deux possède un animal de compagnie. Pour soigner ce qu’ils considèrent bien souvent comme...
Le géocoucou, il n’est pas qu’un personnage de dessin animé, il existe vraiment. Et il peut courir, si vite...
La plage de Yalimapo, dans l’ouest de la Guyane, est l’un des principaux sites mondiaux de ponte de la...
