Article Le rôle vital des loups dans les écosystèmes Souvent stigmatisé par les contes populaires et les peurs ancestrales, le loup occupe pourtant une place irremplaçable au sommet...

Article Pourquoi les abeilles sont essentielles à notre survie Les abeilles occupent une place fondamentale dans l’équilibre de notre biosphère. Bien au-delà de la simple production de miel,...

Podcast Le geai des chênes, le plus malin des corvidés En plus d’être l’un des meilleurs imitateurs parmi les oiseaux, c’est avant tout sa capacité à stocker de la...

Documentaire Combat de wapitis impressionnant À chaque fois, c’est la même chose au parc de Yellowstone…

Documentaire Le meilleur sniper du monde animal – Poisson archer Le poisson archer a une technique bien particulière pour attraper des insectes.

Documentaire Sos vétérinaires – animaux sauvages (1/2) Ces nouveaux épisodes inédits abordent le monde étrange des « N.A.C », les nouveaux animaux de compagnie ou animaux...

Documentaire La roussette Weari est à la tribu de Boéla, à Ouégoa, pour vous parler de notre célèbre roussette rousse. Un animal apparu il...

Documentaire Le tapir, jardinier des forêts tropicales Reconnaissables à leur museau allongé en une courte trompe, ces mammifères considérés comme de véritables fossiles vivants sont menacés...

Documentaire Urgence chez les gorilles et orangs-outans Deux femmes consacrent leur vie à sauver orangs-outans et gorilles menacés. Au cœur des forêts de Bornéo et de...

Documentaire Ce que ressentent les animaux Si les animaux sont à l’évidence dotés d’émotions, comme la joie, la crainte ou la peine, sont-ils capables d’éprouver...

Documentaire Vieillir en solitude : les récits intimes d’un éléphant C’est un éléphant de presque 60 ans, très grand mais fatigué. Comme tous les vieux, il vit désormais seul...

Documentaire Le territoire des léopards, à la vie à la mort Le léopard est une espèce de félins de la sous-famille des panthérinés. Ce félin présente un pelage fauve tacheté...

Documentaire L’homme confronté aux grands fauves Les félins hantent depuis toujours notre imaginaire. Incapables d’égaler leur puissance, nos ancêtres leur ont prêté des pouvoirs surnaturels...

Documentaire Les secrets d’une cohabitation harmonieuse Garth Mowat vit entouré de grizzlis dans les paysages montagneux de la région de Kootenay, en Colombie-Britannique. Ce biologiste...