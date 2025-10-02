Les trois lionnes aguerries sont habituées à chasser à ensemble, elles forment une machine parfaitement huilée.
Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que les animaux étaient incapables d’éprouver des émotions, qu’ils n’étaient que des robots vivants,...
Un jeune éléphant en période de musth (une sorte de rut), se livre à un combat acharné contre un...
Chez les chiens et les chats, la communication repose principalement sur un système complexe de signaux corporels, vocaux et...
Le mode de reproduction des requins est leur talon d’Achille. Beaucoup moins efficace que celui d’autres poissons, il les...
Lorsque ces deux buffles de plus de 750 kg s’affrontent de toutes leurs forces, c’est un combat sans merci...
Le babouin ne peut pas rivaliser avec la vitesse des gazelles, mais son intelligence fait de lui un redoutable...
La puissance d’un roi se mesure à sa troupe et à ses trois piliers : une solide coalition, la...
L’anaconda, en plein coeur du Brésil. Le naturaliste et aventurier britannique Steve et son équipe se rendent à Bonito,...
C’est mignon au début, moins à la fin.
Le paresseux emblème du Costa Rica est un animal surprenant. Philippe Gougler va le découvrir grâce à Geovanny. Celui-ci...
À Rouen, la saison estivale est souvent synonyme de convivialité en plein air. Cependant, la présence accrue de guêpes...
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
À l’instar d’autres grands prédateurs, le lynx vivait jadis dans nos régions, avant d’être exterminé par l’homme. Aujourd’hui, l’Europe...
Une histoire de 100 millions d’années d’évolution réussie des dinosaures cératopsiens ! Vous ne verrez pas seulement des fossiles de...
Le poisson lion est arrivé sur les côtes du Honduras en 2009. En trois ans, il a entièrement colonisé...
Les membracides sont des insectes extraordinaires vivant dans la forêt amazonienne. Ils étonnent toujours les chercheurs… Un documentaire de...
En Floride, une centrale électrique à charbon chauffe les eaux alentours. Des lamantins s’y réfugient.
Une légende indonésienne raconte que les singes peuvent parler mais qu’ils préfèrent se taire. Les animaux parlent-ils des langues...
Primates pansexuels, limaces léopards hermaphrodites, poissons clowns qui changent de sexe : dans le monde animal, les comportements sexuels s’avèrent...
