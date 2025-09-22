Loin d’avoir « le QI d’une huître » ou une « mémoire de poisson rouge », les animaux marins s’avèrent être de purs génies. Des crevettes qui font bouillir la mer, du plancton qui répare notre climat, des éponges vivant plus de 10 000 ans… : pour qui sait les observer, poissons, mollusques ou coquillages deviennent tour à tour ingénieurs, navigateurs, as de la peinture ou soignants du futur.