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En Malaisie, la grotte du Cerf abrite une multitude d’animaux peu glamours.
Le guépard peut chasser des proies trois fois plus grosses que lui. Sa vitesse est impressionnante, mais elle nécessite...
L’odorat de certains chiens leur permet de détecter des cellules cancéreuses.
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Parfois, la nature, c’est un peu immonde.
Juillet en Alaska, dans la baie de Prince William Sound. Des millions de saumons remontent les rivières, dans des...
Rencontre avec ces amoureux des chats, qui nous racontent comment ils vivent avec leurs amis à quatre pattes.
La diarrhée chez les chats est un problème fréquent qui peut être causé par divers facteurs, allant de changements...
Membre de la famille des terriers d’Ecosse, ce chien de chasse s’est transformé en dandy sculpté par un savant...
L’isard, également connu sous le nom de chamois des Pyrénées, est un animal emblématique des montagnes pyrénéennes. Ce gracieux...
Comment la domination des dinosaures sur la planète Terre a-t-elle pris fin ?
Il y a un siècle, 100 000 tigres parcouraient les forêts d’Asie. Ils ne sont plus que 3500. Dans...
\r\nPlusieurs espèces animales sont dotées d’aptitudes extraordinaires qui leur permettent de prospérer. Cette série analyse en détail les clés...
Des hommes et des femmes se mobilisent pour sauver la biodiversité et restaurer le cycle de la grande migration...
Le biologiste et plongeur Laurent Ballesta part en Polynésie française pour percer le mystère de la reproduction spectaculaire des...
Les colonies d’abeilles vivent soit de manière indépendante, dans les trous des vieux arbres par exemple, soit en utilisant...
C’est la lutte à mort entre une meute de lycaons et un troupeau de gnous.
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