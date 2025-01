Documentaire

Cédric s’intéresse aux oiseaux marins, et plus précisément aux sternes néréis. Elles se reproduisent en colonies sur les îlots du lagon, notamment sur l’îlot table et l’îlot Tangadiou, juste en face de Koumac. Les sternes néreis sont des oiseaux parmi les plus menacés de disparition au monde ! Qui sont les prédateurs qui menacent ces oiseaux nicheurs ? Que fait-on pour les protéger ? C’est ce que vous propose de découvrir Cédric.