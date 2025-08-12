Documentaire

Fidel travaille pour la réserve d’oiseaux de Los Indios, située sur l’île de la Juventud, au sud ouest de Cuba.

L’essentiel de sa mission consiste à observer le comportement des oiseaux, et notamment celui de la grue cubaine, le plus grand oiseau des Caraïbes.

Il existe aujourd’hui onze colonies de grues dans l’archipel cubain. Pourtant, l’espèce est en danger d’extinction.

Mais grâce au travail de Fidel et des siens, la réserve compte chaque année plus de nids que l’année d’avant…

Extrait du film : » Gardiens des forêts – L’oiseau fidel »

Réalisation : Jean Queyrat

