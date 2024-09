Documentaire

Les marmottes, petits mammifères herbivores de la famille des Sciuridés, sont souvent associées aux montagnes et aux prairies alpines. Ces créatures trapues et poilues vivent principalement dans l’hémisphère nord, notamment dans les Alpes, les Pyrénées et en Amérique du Nord. Elles sont particulièrement reconnaissables par leur silhouette robuste, leurs petites oreilles et leurs pattes puissantes adaptées à la vie souterraine.

L’un des aspects les plus fascinants de la marmotte est son hibernation. En effet, dès que l’hiver approche, ces animaux entrent dans un long sommeil pour échapper au froid et à la pénurie de nourriture. Pendant cette période, leur métabolisme ralentit de manière spectaculaire. Leur cœur, qui bat normalement entre 80 et 100 fois par minute, passe à seulement quelques battements, permettant à leur corps de consommer très peu d’énergie. Ce phénomène est crucial pour leur survie, car dans les zones où elles vivent, la nourriture devient presque inexistante pendant plusieurs mois.

Les marmottes sont aussi des animaux très sociaux, vivant en colonies qui peuvent compter plusieurs individus. Elles passent une grande partie de l’été à accumuler des réserves de graisse en se nourrissant d’herbes, de fleurs et parfois de petits insectes. Leur organisation sociale repose sur des systèmes de communication sophistiqués. Lorsqu’une marmotte sent un danger, elle émet un sifflement perçant pour alerter ses congénères, un comportement essentiel pour échapper aux prédateurs tels que les aigles ou les renards.

Leur habitat naturel est constitué de tanières creusées dans le sol, où elles passent une grande partie de leur temps. Ces tanières offrent non seulement un abri contre les prédateurs, mais aussi une isolation efficace contre les températures extrêmes, que ce soit en été ou en hiver. À l’intérieur de ces galeries souterraines, les marmottes construisent des chambres où elles dorment et où elles élèvent leurs petits.

Bien que les marmottes soient généralement vues comme des créatures paisibles, elles peuvent aussi faire preuve d’un certain degré d’agressivité, notamment entre mâles, lors de la saison des amours. Ces confrontations sont souvent brèves, mais elles permettent de déterminer la hiérarchie au sein du groupe.

En plus d’être des animaux emblématiques des régions alpines, les marmottes jouent un rôle crucial dans l’écosystème. En creusant leurs terriers, elles aèrent le sol et favorisent la croissance de certaines plantes. De plus, elles constituent une source de nourriture pour plusieurs prédateurs, ce qui les intègre pleinement dans la chaîne alimentaire.

Ainsi, malgré leur apparence tranquille et leur mode de vie discret, les marmottes sont des animaux fascinants, parfaitement adaptés à leur environnement montagnard. Leur capacité à survivre dans des conditions extrêmes, leur vie sociale complexe et leur rôle dans l’écosystème en font des créatures incontournables des paysages alpins.

Auteurs: Thomas BOUNOURE