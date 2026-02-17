Dans l’océan Pacifique, l’île d’Eil Malk abrite un lac unique au monde : 10 millions de méduses y vivent.
On imagine souvent les êtres vivants bien en ordre d’évolution se concentrant sur le souci reproducteur, intrépide aventure d’un...
L’ours polaire, symbole emblématique des régions arctiques, incarne à la fois la majesté et la vulnérabilité de la nature...
Isolation, sécurité des accès, décorations intérieures, adaptation permanente aux conditions météo… L’homme n’est pas le seul à faire preuve...
Quoi de mieux pour observer les animaux qu’un robot infiltré ?
Cette araignée sauteuse vit dans des conditions extrêmes, sur un massif de l’Himalaya.
Les grands singes, ces créatures fascinantes et emblématiques de la faune sauvage, ont toujours suscité une admiration profonde et...
Cet oiseau des forêts tempérées valdiviennes est terriblement agile et ne refuse jamais une petite collation.
Deux mammifères marins légendaires vivent dans les eaux de l’Océan Arctique : les narvals et les belugas.
A une époque où la biodiversité est gravement menacée et où les espèces de plaines disparaissent, une espèce revient...
Les chiens dangereux se distinguent par leurs caractéristiques psychologiques et physiques : ce sont des molosses, les blessures qu’ils...
Les chats sont des compagnons fascinants et indépendants, capables de vivre de nombreuses années en bonne santé. Toutefois, malgré...
L’araignée Goliath vit dans la forêt amazonienne, c’est la plus grande du monde.
La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...
Sous la surface, une incroyable conquête du vivant est à l’œuvre. Les récifs coralliens, véritables citadelles de vie, ne...
Conséquence de la folie des grandeurs du narcotrafiquant Pablo Escobar, des hippopotames venus d’Afrique se sont multipliés dans les...
Grâce aux photographies qui sont prises tout au long du processus ainsi qu’aux nombreux indicateurs relevés régulièrement, Anand Varma...
Les animaux familiers que l’on croise dans nos campagnes sont eux aussi en voie d’extinction. « Envoyé spécial » a rencontré...
Dans le paradis tropical de Fernando do Noronha, au large du Brésil, Manoela, une femelle requin citron se spécialise...
La question de savoir quelle est la différence entre un poulpe et une pieuvre suscite souvent la curiosité, mais...
