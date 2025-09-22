Ressources Dans la même catégorie

Article Combien de temps vit un hamster ? Les hamsters font partie des rongeurs les plus populaires en tant qu’animaux de compagnie. Leur petite taille, leur comportement...

Documentaire Un serval s’attaque à un serpent farouche Ce félin a des pattes particulièrement grandes pour sa taille. Un seul coup à la tête pourrait suffire pour...

Podcast Comment le moustique tigre a-t-il colonisé nos villes ? Le moustique Aedes albopictus, appelé communément moustique tigre, est le vecteur de maladies telles que la dengue, le chikungunya...

Conférence Les différentes facettes de la relation Homme-Animal domestique Les relations entre l’Homme et l’Animal remontent à des milliers d’années. Avec certains d’entre eux, nous avons tissé des...

Documentaire Duel entre deux élans lors de la saison des amours Quand deux élans convoitent la même femelle, la seule issue est de faire parler les bois. Les combats sont...

Documentaire Connaissez-vous la genette, petit carnivore nocturne très agile ? Ce carnivore a l’agilité du chat, mais un museau allongé comme le renard et des griffes qui ne se...

Documentaire Les curieux battles de danse des tétras à queue fine Chez les tétras, les femelles choisissent leur partenaire parmi les meilleurs danseurs.

Documentaire Une tigresse jalouse harcèle sa sœur Les tensions montent entre les deux jeunes tigresses. Dès que leur mère a le dos tourné, Lighting en profite...

Podcast Pourquoi les moineaux ont-ils disparu des villes ? Pourquoi le moineau domestique, vivant près de l’homme depuis des centaines d’années, notamment en ville, voit-il ses populations disparaître?...

Documentaire Sauver les homards, la devise de deux bretonnes En Bretagne, Josette et Martine partent en mission. « Le monde n’avance que grâce à ceux qui s’y opposent...

Documentaire La drague des dindons Chez les dindons, la séduction est un rituel fascinant où chaque détail compte. Le mâle, bien conscient de l’enjeu,...

Documentaire La gestation d’une lionne est très risquée La lionne Maya est à 2 semaines de mettre au monde ses lionceaux, mais elle est affamée. Elle se...

Documentaire L’arowana argenté, poisson acrobate Ce scarabée perché à 1,50 mètre se pensait peut-être à l’abri des prédateurs aquatiques. C’était sans compter sur l’arowana...

Documentaire Pourquoi certains animaux s’entraident ? Vivre ensemble n’est pas toujours facile. Sans appartenir à la même famille, certains animaux ont pourtant parfois de bonnes...

Documentaire Les kangourous chez les Papous Un voyage au coeur du pays le plus vierge de la planète, la Papouasie/Nouvelle Guinée. Guidés par un couple...

Documentaire Les virtuoses de la nature – L’art de la survie Cette série décrypte les comportements les plus surprenants du monde animal et végétal… La nature offre des solutions créatives...

Documentaire Les fermes d’autrefois – le cochon La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...

Documentaire Les papillons – Ces super-héros de la nature Trois facettes des capacités spectaculaires d’un champion de l’adaptation. Cet épisode montre pourquoi les papillons ont la maîtrise des...