Documentaire

La stratégie se définie comme l’implémentation d’actions coordonnées dans un but précis.Dans le royaume animal l’objectif est double : se nourrir au quotidien et assurer la survie de l’espèce. Bien sûr, les approches sont différentes pour les mammifères, les reptiles ou les herbivores. Ce film se concentre sur les guépards, les léopards, les chacals et les vautours, leurs techniques de chasse et leur capacité de survie.