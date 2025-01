Documentaire

Dans les vastes étendues sauvages de la savane africaine, le buffle africain s’impose comme l’un des herbivores les plus redoutables et les plus emblématiques. Sa robustesse, son poids pouvant atteindre près d’une tonne, et ses cornes imposantes en font une cible redoutée pour bon nombre de prédateurs. Pourtant, pour les clans de lions, le buffle représente une proie de choix, un défi à la hauteur de leur puissance collective.

Les lions, chasseurs en groupe par excellence, savent que le buffle ne cède pas facilement. En effet, cet animal au tempérament imprévisible est capable de riposter avec une violence déconcertante lorsqu’il est acculé. Face à ce mastodonte, les lions déploient une stratégie millimétrée, mise en œuvre par leur coordination exceptionnelle. Le travail d’équipe est leur atout majeur, permettant de surmonter la force brute de leur proie.