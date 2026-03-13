Le soir venu, alors que certains s’endorment, d’autres s’éveillent, se baladent, chassent, bâtissent, s’affairent… C’est tout un monde animal qui s’éveille et commence à s’activer intensément. Tous ces travailleurs de la nuit qui s’agitent maintenant n’ont que quelques heures pour mener à bien des missions vitales pour chacun. Mais dans l’obscurité, prédateurs, menaces et pièges rôdent en nombre – surtout pour les plus jeunes qui ne maîtrisent pas encore les codes de la nuit.
Un documentaire de Rémi Laugier, Lucas Allain