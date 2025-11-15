Dans cette conférence, nous plongerons à la rencontre des écosystèmes cachés sous les rivières. Poissons musiciens, libellules invisibles, coquillages centenaires… nous découvrirons une faune étonnante qui vit sous nos yeux sans qu’on la remarque, et décrypterons ses incroyables prouesses, de l’anguille qui nage 6000 kilomètres sans s’alimenter aux vers qui contrôlent le cerveau des poissons ! Un moment de partage pour se reconnecter aux milieux d’eau douce, ce fragile habitat dont nous avons tant besoin. Et retrouver le lien qui unit notre espèce à celles qui vivent sous la surface.