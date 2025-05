Documentaire

Il était une fois en Sibérie, montre les dessous de la caméra de Joël Farges, sur le tournage de son long-métrage Serko. Ce film français tourné en Russie , raconte la traversée, en 1889, de toute la Sainte Russie –plus de 9000 kilomètres- par un jeune cosaque et son cheval, partis au grand galop pour rencontrer le tsar. Comment, du Lac Baïkal à Saint-Pétersbourg, puis dans la République semi autonome de Bouriatie, préparer des chevaux pour un tournage qui s’étale sur plus de dix mois ? Un tournage pour lequel les scènes d’intimité entre le cheval et son cavalier succèdent à quelques impressionnantes cascades ? Un tournage qui a lieu, pour partie, au cœur de l’hiver sibérien. Ce film, retrace le travail de préparation des chevaux acteurs et s’intéresse aux moments forts des plus belles scènes équestres de Serko. Un documentaire d’Olga Prud’homme.