Lors de sa longue migration annuelle, le puffin fuligineux plonge régulièrement pour se nourrir de krill.
Cet animal marin méconnu joue un rôle de nettoyeur, d’abri, et se défend grâce à l’éviscération.
C’est la première fois qu’un jeune spécimen de cératopsien est retrouvé avec de la peau à certains endroits.
Ces spécialistes des félins cherchent un léopard des neiges pour contribuer à sa préservation, une tâche ardue.
Les alevins de 8 cm de long remontent rivières et cascades jusqu’au lac où ils pourront se reproduire.
Cette caractéristique y est pour beaucoup dans le comportement des animaux.
Un corps longiligne surmonté d’une bosse graisseuse, une peau lâche et des oreilles tombantes: le Zébu est un animal...
L’homme n’a pas le monopole de la création. Les primates eux aussi savent utiliser les objets de leur environnement...
Les limaces, ces petites créatures souvent méconnues, cachent des secrets fascinants en ce qui concerne leur reproduction. Bien qu’elles...
Les fortes marées sont propices à la pêche massive de la civelle. Cet alvin, surnommé l’or blanc de la...
Dans l’Allier, le zoo du PAL est un monde à part. 800 animaux, 30 attractions… mais surtout 100 jours...
Des requins-baleines de 18 mètres sont devenus des attractions touristiques aux Philippines. L’activité a enrichi un village de pêcheurs,...
Contrairement à la plupart des serpents, le philothamnus semivariegatus a un ventre qui lui permet de s’accrocher aux branches.
Les monstres marins ont-ils réellement disparus ? Malgré la précision croissante de nos connaissances, notre imaginaire continue d’enfanter des...
Rarement observés dans leur milieu naturel, les kangourous arboricoles peuplent les forêts du plateau d’Atherton, en Australie. Ce documentaire dévoile...
Ce documentaire s’intéresse aux trois premières années de vie du cheval, des années déterminantes pour sa construction physique et...
Les animaux sauvages sont entourés de légendes et de superstitions. En quatre volets, cette série documentaire renouvelle notre regard...
Le Crétacé supérieur se distingue par l’incroyable diversité de sa faune et de sa flore. Des créatures ahurissantes, dont...
La musaraigne à trompe est un tout petit mammifère insectivore. Si elle ressemble à un rongeur, ou même à...
Ce film plonge aux côtés des dauphins, orques et ours polaires pour découvrir les coulisses de leurs fameux ballets...
Dans la réserve du Masaï Mara, dans le sud-ouest du Kenya, rencontre avec des lions, zèbres, gnous, éléphants, girafes,...
