Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le concombre de mer, curiosité marine nécessaire à l’écosystème Cet animal marin méconnu joue un rôle de nettoyeur, d’abri, et se défend grâce à l’éviscération.

Documentaire Analyse d’un fossile exceptionnel de bébé dinosaure C’est la première fois qu’un jeune spécimen de cératopsien est retrouvé avec de la peau à certains endroits.

Documentaire À la recherche du léopard des neiges au sommet des montagnes Ces spécialistes des félins cherchent un léopard des neiges pour contribuer à sa préservation, une tâche ardue.

Documentaire Le long voyage des anguilles de Nouvelle-Zélande Les alevins de 8 cm de long remontent rivières et cascades jusqu’au lac où ils pourront se reproduire.

Documentaire Le zébu : le géant des terres arides – L’épopée des cornes Un corps longiligne surmonté d’une bosse graisseuse, une peau lâche et des oreilles tombantes: le Zébu est un animal...

Documentaire Les inventions des primates L’homme n’a pas le monopole de la création. Les primates eux aussi savent utiliser les objets de leur environnement...

Article Les secrets de la reproduction chez les limaces Les limaces, ces petites créatures souvent méconnues, cachent des secrets fascinants en ce qui concerne leur reproduction. Bien qu’elles...

Documentaire La civelle, l’or blanc de la Gironde Les fortes marées sont propices à la pêche massive de la civelle. Cet alvin, surnommé l’or blanc de la...

Documentaire 100 jours au zoo : dans les coulisses du PAL Dans l’Allier, le zoo du PAL est un monde à part. 800 animaux, 30 attractions… mais surtout 100 jours...

Documentaire Requin Baleine : rencontre avec le plus grand poisson du monde ! Des requins-baleines de 18 mètres sont devenus des attractions touristiques aux Philippines. L’activité a enrichi un village de pêcheurs,...

Documentaire Ce serpent bleu turquoise a évolué pour grimper aux arbres Contrairement à la plupart des serpents, le philothamnus semivariegatus a un ventre qui lui permet de s’accrocher aux branches.

Documentaire L’Odyssée des monstres marins Les monstres marins ont-ils réellement disparus ? Malgré la précision croissante de nos connaissances, notre imaginaire continue d’enfanter des...

Documentaire Australie, des kangourous dans les arbres Rarement observés dans leur milieu naturel, les kangourous arboricoles peuplent les forêts du plateau d’Atherton, en Australie. Ce documentaire dévoile...

Documentaire Comprendre et éduquer son cheval grâce à l’équitation éthologique Ce documentaire s’intéresse aux trois premières années de vie du cheval, des années déterminantes pour sa construction physique et...

Documentaire Les secrets de la ferme | Des bêtes et des sorcières Les animaux sauvages sont entourés de légendes et de superstitions. En quatre volets, cette série documentaire renouvelle notre regard...

Documentaire Sur la terre des dinosaures – Les maîtres du ciel Le Crétacé supérieur se distingue par l’incroyable diversité de sa faune et de sa flore. Des créatures ahurissantes, dont...

Documentaire La musaraigne est une véritable fée du logis La musaraigne à trompe est un tout petit mammifère insectivore. Si elle ressemble à un rongeur, ou même à...

Documentaire Dans les coulisses du Marineland – le plus grand zoo marin d’Europe Ce film plonge aux côtés des dauphins, orques et ours polaires pour découvrir les coulisses de leurs fameux ballets...