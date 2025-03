Conférence

Les océans sont-ils peuplés de plus en plus par du plancton gélatineux ? Depuis 2000, Gabriel Gorsky se pose la question du rôle des méduses dans les écosystèmes marins et s’est spécialisé plus particulièrement dans l’étude de Pelagia noctiluca, la méduse la plus urticante en Méditerranée, celle qui gâche nos vacances depuis plus de 10 ans.