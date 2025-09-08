Les océans sont en perpétuel mouvement, et leurs habitants aussi ! Des méduses aux poulpes, des tortues aux poissons, chaque créature marine a inventé sa propre manière de bouger dans l’océan. Cet épisode nous plonge dans l’univers fascinant des déplacements sous-marins : ondulations, reptations, marches, propulsions et chorégraphies collectives. Une véritable symphonie aquatique qui révèle la diversité et l’ingéniosité de la vie sous-marine.