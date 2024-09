Documentaire

Les guêpes nous volent le gâteau sur les terrasses de café et les moustiques nous empêchent de dormir la nuit. Ces êtres parfois si petits que l’on a du mal à les voir ne sont pas aimés par tout le monde. Il y en a pratiquement deux millions alors que deux à trois mille nouvelles espèces sont découvertes chaque année. On dénombre plus d’espèces de mouches en France que de mammifères sur toute la surface de la terre ! Le monde des insectes, c’est notre monde en petit : sur le bout des rameaux d’épicéa des fourmis traient des pucerons et la guêpe maçonne construit des maisons dignes d’un architecte. Les abeilles, nous le savons, sont nécessaires à la pollinisation. Mais attention, tous les insectes sur les fleurs ne sont pas favorables à la plante. Avec sa longue trompe, le sphinx Moro ne boit que son eau sucrée. Chassés pour leur beauté, certains papillons exotiques sont menacés de disparition – au cours de son tour du monde en miniature, Michel Huet nous emmènera dans un univers féerique, une ferme de papillons à Belize. Des sauterelles déguisés en vert profond, des acridiens mangeurs de feuilles, des fourmis rousses protectrices de nos forêts – les insectes représentent certainement aujourd’hui le monde d’exploration le plus vaste. Découverte d’un monde à part ce samedi dans le Massif de la Chartreuse.