Documentaire

Au cœur du paysage urbain de Paris et de l’Île-de-France, la nature résiste. Tandis que les villes s’étendent et grignotent la campagne, la faune refuse de disparaître…. Renards furtifs dans les jardins, pigeons maîtres des rues, lièvres filant à toute vitesse, crapauds défiant les routes meurtrières… Les animaux et les plantes s’adaptent, évoluent et luttent contre un environnement dominé par l’homme. Mais face à la pollution et à la disparition des habitats, combien de temps peuvent-ils survivre ? Ce documentaire captivant dévoile la vie sauvage cachée en ville, révélant les batailles silencieuses de ces créatures déterminées à subsister.

Réalisation : Frédéric Febvre & Augustin Viatte