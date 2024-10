Documentaire

Dans l’ouest de la partie canadienne des montagnes Rocheuses, on trouve un petit animal solitaire dont les exploits titanesques sont légendaires. Rarement observé par l’homme, ce prédateur haut comme trois pommes peut s’attaquer à des animaux 20 fois plus grands que lui. Au-delà des mythes et légendes qui ont fait de lui le démon de la forêt, le glouton est un carnivore astucieux qui se bat aujourd’hui pour survivre aux ravages que l’homme fait subir à son territoire. Biologiste et spécialiste de la faune sauvage, John Krebs dirige l’une des rares études jamais effectuées en Amérique du Nord sur le glouton.