La raie manta, souvent surnommée la géante des mers, demeure l’une des merveilles les plus emblématiques du monde marin....
Avec ses dents aiguisées et ses griffes faites pour creuser, le chien de prairie peut occasionner de sérieuses blessures.
Dépassant parfois 8 mètres de long et pesant plus de 5 tonnes, ces reptiles marins terrorisaient toutes les mers...
Il suffit parfois d’une rencontre pour tomber amoureux. Une rencontre avec un poulpe pour tomber amoureux de la mer....
Le développement de la musculature est un élément à part entière de l’entraînement du cheval via des séances dédiées....
Cette femelle a eu des jours heureux quand le niveau de l’eau a baissé, mais l’évaporation de l’étang dans...
Voyager en voiture avec un chat peut être une expérience intimidante, tant pour l’animal que pour le propriétaire. Cependant,...
Les deux sœurs se disputent ardemment le territoire maternel et elles n’hésitent pas à l’attaquer frontalement.
C’est la première fois qu’un jeune spécimen de cératopsien est retrouvé avec de la peau à certains endroits.
Leurs maîtres les hébergent parfois dans des conditions d’insalubrité : cages exiguës, pièces aveugles, etc. Où les vigiles achètent-ils...
Ils sont zoologues, ethnologue, psychologues, biologistes ou cogniticiens et se passionnent pour le comportement des bêtes. Ces chercheurs ont...
De l’amibe à la baleine bleue, toutes les créatures ont besoin d’un « vêtement » pour se protéger du monde extérieur....
Sur les terres arides d’Australie, un mammifère inattendu a trouvé sa place : le dromadaire. Introduit au 19e siècle,...
Pour la 8e année consécutive, La Coopération Agricole organise une conférence dédiée au bien-être des animaux d’élevage, cette année...
Pendant l’hiver, les phoques gris mettent leurs petits au monde. Dans cet environnement hostile, les dangers pour les bébés...
Les loups pêcheurs du Canada, aussi appelés loups marins, représentent une des nombreuses facettes fascinantes de la biodiversité canadienne....
Anaconda. Un nom qui à lui seul inspire crainte et respect. Il est le serpent géant, celui qui emporte...
Les océans sont-ils peuplés de plus en plus par du plancton gélatineux ? Depuis 2000, Gabriel Gorsky se pose...
Dans les monts de la province d’Heredia, se trouve un refuge pour animaux unique au monde, le « Territorio de...
Le docu raconte une migration automnale de 1 600 kilomètres (1 000 miles) à partir du nord-ouest du...
