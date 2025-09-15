Ressources Dans la même catégorie

Article La majestueuse raie manta : une géante pacifique des océans La raie manta, souvent surnommée la géante des mers, demeure l’une des merveilles les plus emblématiques du monde marin....

Documentaire Cette querelle entre chiens de prairie est aussi cocasse que violente Avec ses dents aiguisées et ses griffes faites pour creuser, le chien de prairie peut occasionner de sérieuses blessures.

Documentaire Les monstres du Jurassique Ep2 Les monstres marins Dépassant parfois 8 mètres de long et pesant plus de 5 tonnes, ces reptiles marins terrorisaient toutes les mers...

Podcast Une minute d’éternité Il suffit parfois d’une rencontre pour tomber amoureux. Une rencontre avec un poulpe pour tomber amoureux de la mer....

Conférence Développer la musculature de son cheval : quelques règles Le développement de la musculature est un élément à part entière de l’entraînement du cheval via des séances dédiées....

Documentaire En pleine sécheresse, les alligators doivent trouver un point d’eau pour survivre Cette femelle a eu des jours heureux quand le niveau de l’eau a baissé, mais l’évaporation de l’étang dans...

Article Comment voyager en voiture avec son chat sans stress ? Voyager en voiture avec un chat peut être une expérience intimidante, tant pour l’animal que pour le propriétaire. Cependant,...

Documentaire Des tigresses affrontent leur mère car elles convoitent son trône Les deux sœurs se disputent ardemment le territoire maternel et elles n’hésitent pas à l’attaquer frontalement.

Documentaire Analyse d’un fossile exceptionnel de bébé dinosaure C’est la première fois qu’un jeune spécimen de cératopsien est retrouvé avec de la peau à certains endroits.

Documentaire Chiens de vigiles : des molosses incontrôlables ? Leurs maîtres les hébergent parfois dans des conditions d’insalubrité : cages exiguës, pièces aveugles, etc. Où les vigiles achètent-ils...

Documentaire Les animaux pensent-ils ? Ils sont zoologues, ethnologue, psychologues, biologistes ou cogniticiens et se passionnent pour le comportement des bêtes. Ces chercheurs ont...

Documentaire Comment « s’habillent » les animaux ? De l’amibe à la baleine bleue, toutes les créatures ont besoin d’un « vêtement » pour se protéger du monde extérieur....

Documentaire Pour séduire, ce dromadaire a une technique surprenante Sur les terres arides d’Australie, un mammifère inattendu a trouvé sa place : le dromadaire. Introduit au 19e siècle,...

Conférence Le bien-être animal Pour la 8e année consécutive, La Coopération Agricole organise une conférence dédiée au bien-être des animaux d’élevage, cette année...

Documentaire Un mâle de 300kg attaque un bébé phoque Pendant l’hiver, les phoques gris mettent leurs petits au monde. Dans cet environnement hostile, les dangers pour les bébés...

Documentaire Les loups pêcheurs du Canada Les loups pêcheurs du Canada, aussi appelés loups marins, représentent une des nombreuses facettes fascinantes de la biodiversité canadienne....

Documentaire Anacondas et caïmans : duel au coeur du marais Anaconda. Un nom qui à lui seul inspire crainte et respect. Il est le serpent géant, celui qui emporte...

Conférence Programme Medazur Les océans sont-ils peuplés de plus en plus par du plancton gélatineux ? Depuis 2000, Gabriel Gorsky se pose...

Documentaire Au Costa Rica, un paradis pour les chiens abandonnés Dans les monts de la province d’Heredia, se trouve un refuge pour animaux unique au monde, le « Territorio de...